BMO Investissements Inc. annonce la fusion de fonds à échéancier 2020 de BMO





MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW/ - BMO Investissements Inc., le gestionnaire des fonds BMO Fonds Étape Plus 2020 et BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2020 (collectivement, les « fonds cédants ») a annoncé aujourd'hui que ces fonds approchent de leur date d'échéance prévue du 30 juin 2020. Chacun des fonds cédants sera fusionné dans le fonds d'investissement correspondant (collectivement, les « fonds maintenus »), comme l'indique le tableau ci-dessous.

Fonds cédants Fonds maintenus BMO Fonds Étape Plus 2020 BMO Fonds du marché monétaire BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2020 BMO Portefeuille d'éducation Objectif Revenu

Chacune des fusions sera réalisée avec report d'impôt et prendra effet après la fermeture des bureaux le ou vers le 3 juillet 2020. Les fonds cédants seront liquidés dès que raisonnablement possible après leur fusion respective.

Le comité d'examen indépendant des fonds cédants et des fonds maintenus a examiné les questions de conflit d'intérêts potentiel liées aux fusions proposées et a approuvé ces fusions après avoir déterminé que les fusions proposées, si elles étaient mises en oeuvre, permettraient d'obtenir un résultat juste et équitable pour chacun de ces fonds.

Le BMO Fonds Étape Plus 2020 est conçu pour verser à l'investisseur le montant garanti à l'échéance1 à sa date d'échéance prévue tant qu'il n'est pas racheté avant sa date d'échéance prévue du 30 juin 2020. Les porteurs de parts de chaque série de BMO Fonds Étape Plus 2020 recevront des parts d'égale valeur du BMO Fonds du marché monétaire (série Conseiller, série A ou série M, si le porteur de parts détenait 150 000 $ ou plus dans le BMO Fonds Étape Plus 2020).

Les porteurs de parts de chaque série du BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2020 recevront des parts d'égale valeur de la série correspondante de parts du BMO Portefeuille d'éducation Objectif Revenu.

Le BMO Fonds Étape Plus 2020 a été fermé à tout nouvel achat le 25 novembre 2008. Les achats et transferts de parts dans le BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2020, y compris dans le cadre de tout programme de cotisation automatique, seront suspendus à la fermeture des bureaux le 8 mai 2020.

1 Afin de recevoir la valeur liquidative quotidienne la plus élevée atteinte (le « montant garanti à l'échéance »), l'investisseur doit conserver le BMO Fonds Étape Plus 2020 jusqu'à sa date d'échéance prévue. S'il vend ses parts avant cette date, il touchera le prix par part en fonction de la valeur liquidative de la série établie par BMO Investissements Inc. après réception de sa demande de rachat, qui pourrait être moins élevée que le montant garanti à l'échéance. Veuillez consulter le prospectus simplifié du fonds avant d'investir; vous y trouverez notamment des renseignements importants sur le montant garanti à l'échéance.

MC/MDMarques de commerce/déposées de la Banque de Montréal, utilisées sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les BMO Fonds d'investissement sont gérés par BMO Investissements Inc., qui est un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Dans le cas du BMO Fonds du marché monétaire, veuillez noter que les titres de fonds d'investissement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les titres du fonds pourraient maintenir leur valeur liquidative à un montant constant ou que le montant total de votre placement dans le fonds vous sera remboursé. Les distributions ne sont pas garanties et peuvent être modifiées ou supprimées. Pour connaître les risques liés à un placement dans les BMO Fonds d'investissement, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié.

À propos des BMO Fonds Étape Plus

Les BMO Fonds Étape Plus sont des produits conçus pour protéger l'investissement du client à condition qu'il conserve ses placements dans le fonds jusqu'à sa date d'échéance prévue.

À propos des BMO Portefeuilles d'éducation Objectif

Les BMO Portefeuilles d'éducation Objectif sont des produits conçus pour répondre aux besoins de l'investisseur qui épargne dans le but de financer des études postsecondaires.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 880 milliards de dollars au 31 janvier 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 23 avril 2020 à 08:30 et diffusé par :