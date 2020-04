Le Lianhua Qingwen figure sur la liste du nouveau programme de diagnostic et de traitement de la pneumonie à coronavirus pour le Laos





SHIJIAZHUANG, Chine, 23 avril 2020 /CNW/ - Yiling Pharmaceutical (002603.SZ) a annoncé que les capsules (granulés) de Lianhua Qingwen ont été ajoutées au «?Nouveau plan de diagnostic et de traitement de la pneumonie à coronavirus au Laos?» (version d'essai II) en tant que quatrième médicament traditionnel chinois pour traiter la pneumonie à COVID-19 au Laos.

En fonction de son efficacité et de son dosage, le traitement pour les patients atteints de la COVID-19 est divisé en trois étapes pour la prévention, le traitement proprement dit et le rétablissement de la pneumonie à COVID-19, ainsi qu'en six types d'usages. Le médicament est approuvé par les communautés médicales au Laos et sera mis en usage clinique pour traiter les patients qui ont contracté le nouveau coronavirus.

Pour renforcer les défenses de première ligne contre la COVID-19 au Laos, une équipe médicale chinoise composée de 12 experts de haut niveau dans la prévention et le contrôle des infections, les soins intensifs, les épidémies et les tests en laboratoire, a travaillé avec les services de santé locaux et plusieurs centres de traitement de la COVID-19 afin de lutter contre l'épidémie.

Afin d'offrir une procédure thérapeutique complète aux patients atteints de pneumonie à COVID-19, l'équipe médicale a mis au point un «?Nouveau plan de diagnostic et de traitement de la pneumonie à coronavirus pour le Laos?» comme lignes directrices de traitement, basé sur les dossiers cliniques et les données de la maladie en Chine. La deuxième version d'essai du programme a été approuvée par les autorités locales, qui ont intégré la médecine traditionnelle chinoise (MTC) comme traitement potentiel pour soulager les symptômes de la COVID-19.

«?La plupart des patients infectés par le virus au Laos présentent des symptômes légers et la médecine traditionnelle chinoise a joué un rôle essentiel dans l'amélioration et la prévention de la santé des patients?», a déclaré Du Yibing, un expert en MTC de l'équipe médicale chinoise au Laos.

L'Agence nationale pour les produits pharmaceutiques de Chine a récemment approuvé une application complémentaire du Lianhua Qingwen comme médicament pour de nouvelles indications. Les indications supplémentaires comprennent :

Ajouter les «?indications fonctionnelles?» à l'indication précédemment approuvée : «?Pour les types de fièvre, de toux et de fatigue légers/courants dans le traitement conventionnel de la nouvelle pneumonie à coronavirus?».

Ajouter «?Administrer pendant 7 à 10 jours pour le traitement de la nouvelle pneumonie à coronavirus avec symptômes légers?» à la rubrique «?Posologie et administration?».

L'efficacité des capsules (granulés) de Lianhua Qingwen dans le traitement de la COVID-19 a été évaluée par le biais de plusieurs essais comparatifs et d'études cliniques. Un essai clinique multicentrique, aléatoire et contrôlé visant à tester l'efficacité du Lianhua Qingwen pour le traitement de la pneumonie à COVID-19, mené dans 20 hôpitaux chinois répartis dans neuf provinces, a révélé que le Lianhua Qingwen peut aider à soulager plusieurs symptômes cliniques fréquents de la COVID-19, notamment la fièvre, la fatigue et la toux sèche.

Yiling Pharmaceutical est à la tête des efforts pour combattre la pandémie. Depuis l'apparition de la COVID-19, l'entreprise a fait don de capsules de Lianhua Qingwen d'une valeur totale de plus de 3 millions de RMB (475?000 dollars américains) à l'Irak et à l'Italie. En mars, la société a fait don de fournitures médicales d'une valeur de 2 millions RMB (280?000 dollars américains) à la Croix-Rouge chinoise dans le cadre l'aide d'urgence afin de soutenir les communautés médicales dans le monde entier.

