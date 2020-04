Don à la Mission Old Brewery : Famille Fontaine contribue à offrir plus de 5 500 repas pour les personnes sans-abri





LAVAL, QC, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - Famille Fontaine annonce aujourd'hui un don d'une valeur de plus de 20 000 $ à la Mission Old Brewery. En effet, la marque québécoise, produite par Délimax-Montpak qui est le plus important producteur de veau en Amérique du Nord, contribuera à fournir plusieurs milliers de repas à des hommes et des femmes montréalais en situation d'itinérance grâce à un premier don de plus de 4 000 livres de viande fraîche et locale.

« La santé et le bien-être des Québécois sont deux valeurs très importantes pour notre entreprise familiale. Nous sommes fiers de pouvoir offrir, jour après jour, des produits de qualité, sains et issus de fermes locales aux consommateurs d'ici », a mentionné Fabien Fontaine, président de Délimax. « Dans un contexte aussi difficile que celui de la pandémie, il était donc important pour nous de soutenir d'abord nos employés, en leur offrant de la viande fraîche, mais aussi de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin. Nous sommes donc heureux de pouvoir collaborer avec un organisme aussi extraordinaire que la Mission Old Brewery et contribuer à offrir environ 5 600 repas nutritifs aux personnes sans-abri, en offrant du veau frais. Et ce n'est que le début de notre appui à la cause! »

« En tant que nutritionniste de formation, je cherche toujours à préparer des repas sains et équilibrés qui incluent une source de protéine de bonne qualité », a déclaré Catherine Vachon, cheffe du service d'alimentation, Mission Old Brewery. « La Mission Old Brewery dépend des dons pour nos services de repas, donc même en temps ¨normal¨, c'est difficile à obtenir. Quand j'ai reçu l'appel de Délimax-Montpak, j'étais si heureuse! Leur don de 4 000 livres de veau Famille Fontaine est si précieux en ces temps incertains. Et nos clients nous en remercient. Je souhaite remercier cette entreprise québécoise de tout coeur qui nous aide à nourrir les hommes et les femmes qui en ont le plus besoin pendant cette crise. »

Famille Fontaine propose un éventail de produits de viande locale de veau et d'agneau, disponibles dans la plupart des supermarchés du Québec et de l'Ontario.

À propos de Délimax-Montpak

Chef de file de son industrie, l'entreprise est le plus important producteur-transformateur de veau et d'agneau en Amérique du Nord et a récemment ajouté le boeuf local à sa production. Avec sa filiale américaine Catelli Brothers, le groupe Délimax-Montpak, offre à ses clients plus de 60 ans d'expérience en transformation et commercialisation, et 30 années d'expertise en élevage. L'entreprise québécoise compte deux générations et est dirigée par la famille Fontaine : Fabien, Donald et Alexandre Fontaine. Elle possède 105 fermes corporatives et collabore avec de très nombreuses fermes associées. Elle possède également 10 usines de transformation et a plus de 1 300 employés au Canada et aux États-Unis. Elle compte parmi sa clientèle les plus importantes entreprises de distribution et de vente de produits alimentaires en Amérique du Nord.

À propos de la Mission Old Brewery

Fondée en 1889, la Mission Old Brewery est la plus importante ressource pour les hommes sans-abri au Québec et pour les femmes sans-abri au Canada. La Mission fournit des services d'urgence, un accompagnement psychosocial, des programmes en santé physique et mentale, des options de logement et un soutien dans la communauté. Elle participe aussi à des projets de recherche et mène des campagnes de sensibilisation. Destinée à éliminer l'itinérance chronique à Montréal, son approche met l'accent sur l'accès au logement plutôt que l'hébergement temporaire en refuge. Chaque année, elle aide plus de 3000 personnes à rebâtir leur vie. Pour plus d'information, visitez www.missionoldbrewery.ca.

