Le module sans fil 5G Fibocom pour l'IdO effectue le premier appel basé sur les données via le réseau 5G SA (autonome) de China Mobile

SHENZHEN, Chine, 23 avril 2020 /PRNewswire/ -- Fibocom (code des actions : 300638), l'un des principaux fournisseurs de solutions de modules cellulaires sans fil intégrés pour l'Internet des objets (IdO) a le plaisir d'annoncer que ses modules FG150 et FM150 ont effectué le premier appel sur le réseau de l'opérateur China Mobile. Le taux de téléchargement dépasse les 100 Mbps.

Les modules FG150 et FM150 de Fibocom sont les premiers modules 5G basés sur la plate-forme SDX55 de Qualcomm à offrir les services de transmission de données sur un réseau 5G structuré autonome en Chine.

« Les modules sans fil sont essentiels pour permettre la communication entre les terminaux IdO et les stations de base. Étant le premier fournisseur mondial de solutions de modules sans fil pour l'IdO, nous sommes heureux de voir que nos modules 5G ont franchi une nouvelle étape en termes de R & D dans le secteur », a déclaré Tiger Ying, PDG de Fibocom. « La réalisation du premier appel basé sur les données via le réseau 5G structuré et autonome est un pas important vers la concrétisation des trois caractéristiques de la 5G (eMBB, uRLLC, mMTC) dans l'industrie de l'IdO et aide nos clients à accélérer le déploiement à grande échelle des applications industrielles de la 5G ».

Le test a été effectué avec le module FM150 de Fibocom et une carte SIM 5G de China Mobile, sur la bande de fréquence du réseau n41 au Centre conjoint d'innovation pour la 5G de Shenzhen Mobile. Le module FM150 a été enregistré avec succès sur le réseau 5G autonome et a établi la session PDU. Dans le processus de communication 5G autonome, l'établissement de la session PDU est un lien symbolique pour la réussite de la numérotation.

Les modules FG150 et FM150 prennent en charge les architectures de réseau 5G SA (autonomes) et NSA (non-autonomes), fournissant une solution multi-réseau intégrée compatible avec les bandes globales 5G inférieures à 6 Ghz et les ondes millimétriques. Les modules 5G de Fibocom sont compatibles avec les normes LTE et WCDMA, ce qui réduit les investissements des clients au début du déploiement de la 5G et les aide à passer rapidement des anciennes gammes de produits vers les gammes de produits 5G.

Les modules 5G de Fibocom ont une couverture mondiale, ce qui accélère le déploiement à grande échelle des applications IdO pour la 5G, telles que la diffusion vidéo 4K/8K en direct, le bureau sur le cloud (ACPC), les drones, la robotique industrielle, la réalité augmentée et la réalité virtuelle (RA/ RV), le grand miroir virtuel 5G, les jeux 5G sur le cloud, la signature numérique 5G, les passerelles sans fil 5G, les équipements sur les sites des clients 5G, le SD-WAN (réseau étendu défini par le logiciel) 5G, le réseau électrique intelligent, la télémédecine, les voitures connectées, les systèmes de transports intelligents, la conduite autonome, la maison intelligente et la ville intelligente, pour ne citer qu'un échantillon des nombreuses applications possibles.

