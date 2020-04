Bell accélère le déploiement du service Internet en milieu rural en réponse à la COVID-19





Déploiement du service Internet résidentiel sans fil à large bande à près de 137 000 foyers de plus que prévu d'ici la fin du mois d'avril.

Permettre aux Canadiens de rester connectés : l'équipe Bell garde une longueur d'avance sur l'utilisation accrue des consommateurs, des entreprises, des gouvernements et des premiers répondants avec des investissements dans les connexions et la capacité de nos réseaux.

MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui qu'elle accélérait le déploiement de son nouveau service Internet résidentiel sans fil en milieu rural canadien dans le cadre de sa réaction à la crise de la COVID-19. L'entreprise prévoit de connecter 137 000 foyers de plus que prévu d'ici la fin du mois.

« Le programme de service Internet résidentiel sans fil de Bell a pour but de fournir un accès à des vitesses Internet large bande aux collectivités rurales et à d'autres endroits traditionnellement mal desservis. Vu la hausse de 40 % de l'utilisation du service Internet résidentiel sans fil au cours du dernier mois, la crise de la COVID-19 a clairement mis en évidence l'importance du service pour les clients dans les petites collectivités, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada. Grâce à l'envergure de nos opérations et aux compétences de notre équipe, Bell est bien placée pour ouvrir la voie à un accès Internet haute vitesse pour les régions rurales du pays. Notre déploiement accéléré vers 137 000 foyers ruraux de plus dans 180 collectivités ce mois-ci, constitue à la fois une réponse immédiate à la COVID-19 et une partie de notre travail, consistant à connecter davantage de Canadiens pendant plusieurs générations. »

« Notre gouvernement est fier des entreprises qui déploient partout au pays des efforts pour aider la population à faire face à cette période sans précédent. Nous sommes reconnaissants envers Bell Canada pour cette initiative, a mentionné l'honorable Navdeep Bains, ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Nous savons qu'avoir un accès Internet haute vitesse n'est désormais plus un luxe. Il s'agit plutôt d'une nécessité pour tous les Canadiens. Notre gouvernement travaille sans relâche en collaboration avec le secteur privé, les provinces, les collectivités et les organismes autochtones afin de veiller à ce que les Canadiens vivant en milieu rural puissent avoir un accès Internet haute vitesse, et ce, où qu'ils vivent. »

« L'équipe Bell comprend que ses réseaux sont essentiels aux autres services de première ligne, afin qu'ils puissent continuer leurs activités pendant cette crise. Les hôpitaux, les institutions financières, les entreprises de transport et livraison, les épiceries et tous les autres fournisseurs de services essentiels comptent sur nous pour rester connectés et continuer à servir les Canadiens, a déclaré Stephen Howe, chef du développement technologique de Bell. Les investissements de Bell dans l'expansion et l'amélioration du réseau sont les plus importants de l'industrie, se chiffrant à approximativement 4 milliards de dollars chaque année. C'est d'ailleurs grâce à ces investissements que Bell était dans la position idéale pour relever le défi posé par la COVID-19. Nous continuons de travailler jour et nuit pour ajouter de la capacité de nos réseaux afin de répondre à la demande sans précédent qu'a engendré la crise, ainsi que pour nous assurer que les intervenants de première ligne obtiennent le soutien dont ils ont besoin en matière de communications. »

Services large bande de Bell dans les régions rurales du Canada

Avec des vitesses Internet actuelles pouvant aller jusqu'à 25 mégabits par seconde et potentiellement plus dans un avenir rapproché, le service Internet résidentiel sans fil sans pareil de Bell est spécifiquement conçu pour offrir des vitesses d'accès à large bande à des domiciles situés dans des régions rurales et dans d'autres endroits peu accessibles. Ultimement, Bell prévoit de couvrir approximativement un million de foyers dans le Canada atlantique, au Québec, en Ontario et au Manitoba avec le service Internet résidentiel sans fil.

L'expansion accélérée annoncée aujourd'hui offrira un accès nouveau ou amélioré à large bande à environ 180 collectivités au Québec et en Ontario, y compris à des régions agricoles, à des régions de chalets et à de petites villes et autres collectivités rurales.

« Maintenant plus que jamais, nous devons rester en contact, a déclaré l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural. Je suis heureuse du leadership de Bell et du soutien qu'elle offrira aux Canadiens en ces temps difficiles. Nous traverserons ce dur moment en prenant soin de nos voisins et en restant ensemble, séparés. Cette annonce aide un plus grand nombre de Canadiens à le faire ».

« L'annonce de Bell est une bonne nouvelle pour les Ontariens des zones rurales, surtout compte tenu de la COVID-19 et du besoin crucial d'avoir accès à la large bande afin que les gens puissent travailler, apprendre et accéder aux services, a déclaré Allan Thompson, président de la Rural Ontario Municipal Association. La ROMA et l'Association des municipalités de l'Ontario ont demandé des solutions et nous sommes heureux de franchir cette étape qui permet à un plus grand nombre d'Ontariens des zones rurales de se connecter. »

« L'accès aux services Internet haute vitesse est d'une importance capitale pour nos collectivités, encore plus pendant la crise de la COVID-19, a affirmé Gino Moretti, maire de Saint-Anicet. Les technologies novatrices comme celles qu'offre Bell permettent à nos citoyens de demeurer informés, divertis et en santé, en plus de contribuer à l'essor de nos collectivités. Saint-Anicet est heureuse de faire partie des municipalités qui peuvent tirer parti de ces services. Nous espérons que le déploiement sera encore plus étendu pour permettre au plus grand nombre de personnes d'être connectées dès maintenant et à l'avenir. »

« L'accès Internet de Bell a été amélioré grâce à son service Internet résidentiel sans fil. Ce nouveau service transforme véritablement la vie des personnes vivant dans des collectivités rurales, a déclaré J. Murray Jones, maire du canton de Douro-Dummer. Ce service a permis à mon petit hameau de Warsaw d'être sur un pied d'égalité avec le reste du monde. Nous sommes ravis qu'encore plus de résidents puissent profiter de ce niveau de service offert par Bell. »

« L'amélioration de l'accès au service Internet haute vitesse pour les habitants et entreprises du comté de Hastings continue d'être l'une de nos priorités. Le service Internet résidentiel sans fil de Bell joue un rôle important dans l'atteinte de nos objectifs, a expliqué Rick Phillips, préfet du canton de Tyendinaga et président de conseil du comté de Hastings. En étendant la couverture de son service Internet résidentiel sans fil au comté de Hastings, Bell permet à notre collectivité d'être connectée au monde entier, en plus de nous donner l'occasion de nous développer et de prospérer. Les services large bande sont la clé de notre pérennité. »

Veuillez visiter le Bell.ca/InternetRapide pour consulter la liste d'environ 180 collectivités qui auront accès au service Internet résidentiel sans fil nouveau ou étendu d'ici la fin du mois. Vous pouvez également vérifier la disponibilité du service à votre adresse.

Bell permet aux Canadiens de rester connectés

L'augmentation de 40 % de l'utilisation de l'Internet résidentiel sans fil de Bell est un exemple de l'augmentation sans précédent des volumes sur les réseaux sans fil, sur fil et de radiodiffusion de Bell suite à la crise de la COVID-19. En travaillant en étroite collaboration avec les entreprises, le gouvernement et les fournisseurs de soins de santé canadiens pour faire face à l'augmentation de la demande en matière de services essentiels de communication, Bell a maintenu la fiabilité globale du réseau à plus de 99,99 % durant la crise.

Les habitudes d'utilisation du réseau de Bell reflètent de nombreuses répercussions que la crise de la COVID-19 a sur les Canadiens. Puisque des millions de personnes supplémentaires travaillent à domicile, les volumes de données Internet ont subi une augmentation allant jusqu'à 60 % pendant le jour et jusqu'à 20 % en soirée. Le trafic des services vocaux sur fil et sans fil connaît une forte hausse pouvant atteindre 200 % en périodes de pointe. L'utilisation des conférences téléphoniques, quant à elle, est en hausse de 250 %. La demande a également augmenté pour les services 1 800 afin de soutenir les lignes d'information de la santé publique et des gouvernements.

L'augmentation du trafic Internet, l'augmentation de 40 % du volume d'écoute de Bell Télé et le bond de 75 % de l'utilisation de Crave, un service de vidéo en continu de Bell Média, sont également représentatifs du nombre de familles qui se divertissent à la maison. Ces dernières souhaitent tout de même rester informées, car nous observons aussi une augmentation record du nombre de téléspectateurs des chaînes de nouvelles et des autres services d'information de Bell Média.

Soutenir nos clients

Bell est prête à soutenir les clients qui font face à des difficultés financières en raison de la crise de la COVID-19 en annulant certains frais d'utilisation et en offrant un accès gratuit à une vaste gamme de chaînes de nouvelles, de contenu familial et de divertissement sur Bell Télé :

Afin d'aider les Canadiens qui travaillent à domicile ou qui sont en isolement, nous annulons les frais d'utilisation excédentaire pour les clients abonnés au service Internet résidentiel pour l'ensemble des marques de Bell, et ce, jusqu'au 30 juin.

Pour nos clients des services sans fil qui voyagent à l'étranger, nous annulons les frais d'itinérance payables à l'utilisation et ceux liés à l'option Voyagez mieux jusqu'au 30 avril.

Les particuliers et petites entreprises qui vivent dans des régions rurales ou éloignées et qui utilisent les stations Turbo, les clés Turbo et les appareils MiFi reçoivent 10 Go de données supplémentaires et un crédit de 10 $.

Les services de nouvelles radiophoniques et télévisées de Bell Média continuent de présenter les dernières nouvelles concernant la COVID-19 aux Canadiens, et ce, à l'échelle locale, régionale et nationale. Bell Télé offre le débrouillage des chaînes CTV News, CP24, ainsi que d'autres chaînes de nouvelles canadiennes pour les clients des services Bell Télé Fibe, Alt Télé et Télé Satellite de Bell. Les chaînes CTV News et CP24 peuvent aussi être regardées en direct sur leurs sites Web et leurs applications respectives.

Tous les services de Bell Télé offrent une vaste gamme de chaînes familiales, éducatives, sur les styles de vie et de divertissement en débrouillage.

Bien que nous ayons fermé la majorité des magasins de vente au détail, certains magasins Bell demeurent ouverts partout au pays pour offrir des services essentiels aux clients. Pour connaître l'emplacement et les heures d'ouverture de ces magasins, utilisez notre localisateur de magasins .

. En raison de la croissance du volume de services, Bell invite les clients à profiter de MonBell, l'outil de libre-service convivial disponible en ligne ou sous forme d'application mobile qui vous permet de gérer la majorité de vos services de Bell. Les clients peuvent aussi rester informés en visitant la page Web dédiée de Bell à l'adresse Bell.ca/nouvelles-COVID-19 .

À propos de Bell

Avec plus de 22 millions de clients des marchés consommateurs et d'affaires, Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez bell.ca/cause.

