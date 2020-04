EVERSANAtm lance une activité de données et d'analyses pour dynamiser les services commerciaux intégrés de prochaine génération





La société désigne l'innovateur en données et analyses des soins de santé Brigham Hyde, Ph.D. pour diriger le lancement de la plateforme

CHICAGO, 23 avril 2020 /PRNewswire/ -- EVERSANA tm, fournisseur indépendant numéro un de services commerciaux mondiaux au secteur des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui la nomination de Brigham Hyde, Ph.D. au poste de président, données et analyses (D&A). M. Hyde dirigera l'expansion de la société dans les services de données et d'analyse avancés, les acquisitions et les coentreprises, ainsi que la future plateforme et le développement de produits D&A.

« Nous avons créé la gamme de services commerciaux la plus complète du secteur et allons maintenant aider nos clients à réussir à long terme avec l'approche la plus puissante envers des données et des analyses intégrées et exploitables », a déclaré Jim Lang, PDG d'EVERSANA. « C'est impressionnant de voir nos clients interagir avec Brigham lorsqu'ils voient ce qui est possible quand la promesse de transformer les données et la prédiction en action finit par se matérialiser. »

L'ajout de Brigham Hyde à EVERSANA renforce encore l'engagement de la société à créer des services aux patients de prochaine génération qui intègrent des données et des analyses à chaque étape du parcours du patient pour modéliser des soins fondés sur la valeur et mettre en oeuvre des interventions comportementales améliorant l'observance du patient et réduisant les coûts du système de santé.

L'activité de données et d'analyses d'EVERSANA fournira des données intégrées au niveau du patient, des services d'analyse commerciale, des capacités prédictives basées sur l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage machine (AM) et des analyses de solutions pour les patients. L'offre se focalisera sur la création de valeur pour le client grâce à des solutions basées sur les données et la technologie exploitant l'IA/AM afin de créer des cadres d'action la plus adaptée pour améliorer l'expérience et les résultats des patients.

« La plupart des solutions de plateforme AI et AM sont dissociées des services et des interfaces qui créent un impact significatif pour les patients. Voilà pourquoi j'ai rejoint EVERSANA », a déclaré Brigham Hyde. « En fournissant une plateforme de prédiction fondée sur des données patient intégrées, combinée à nos solutions d'engagement patient, nos services commerciaux, notre accès au marché et notre distribution de premier ordre, nous avons la capacité de faire des prédictions et d'agir au sein de la même organisation. Cela pourrait changer véritablement la façon dont les soins sont dispensés et, plus important encore, la façon dont la valeur est mesurée par toutes les parties prenantes, en particulier les patients. »

Brigham Hyde rejoint EVERSANA après avoir cofondé Concerto HealthAI, dont il était récemment président. M. Hyde est membre du Forbes Technology Council et a occupé des postes de recherche et d'enseignement éminents au Massachusetts Institute of Technology et à l'Université Tufts.

Pour en savoir plus, visitez eversana.com .

À propos d'EVERSANAtm

EVERSANAtm est le fournisseur indépendant numéro un de services mondiaux au secteur des sciences de la vie. Les solutions intégrées de la société trouvent leurs racines dans l'expérience du patient et couvrent tous les stades du cycle de vie du produit pour fournir une valeur durable à long terme aux patients, aux prescripteurs, aux partenaires de distribution et aux payeurs. La société aide plus de 500 organisations, y compris des start-ups innovantes et des sociétés pharmaceutiques établies, à poursuivre le développement de solutions de sciences de la vie promouvant la santé dans le monde. Pour en savoir plus sur EVERSANA, visitez eversana.com ou connectez-vous sur LinkedIn et Twitter .

CONTACT :

Sarah Zwicky

sarah.zwicky@eversana.com

414.434.4691

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/826977/Eversana_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 avril 2020 à 08:00 et diffusé par :