Minute de silence pour Victoria Salvan, première préposée aux bénéficiaires emportée par la COVID-19





MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - Ce vendredi 24 avril, à 14 h, les travailleuses et travailleurs du CHSLD Grace Dart tiendront une minute de silence en hommage à leur collègue décédée il y a exactement une semaine de la COVID-19. Victoria Salvan comptait 28 ans d'expérience et redoublait d'efforts depuis le début de la crise sanitaire afin de prendre soin des résidents dans son CHSLD.

« Nous allons aussi inviter l'ensemble de nos membres dans le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal pour qu'ils se joignent à nos collègues de Grace Dart. Nous avons besoin de ce moment de recueillement, car nous traversons une période très difficile et ce n'est pas terminé. Victoria Salvan a donné sa vie pour son travail. Nous ne l'oublierons jamais », déclare Jonathan Deschamps, président du syndicat SCFP 2881.

Mouvement plus large

Le SCFP représente 25 000 salariés dans le système de santé et de services sociaux. Ils sont regroupés sous le Conseil provincial du secteur des affaires sociales (CPAS).

« Nos membres sont partout à travers la province et nous les invitons à s'arrêter un court moment, ce vendredi, pour commémorer le triste départ de Victoria Salvan. Nous voulons aussi profiter de l'occasion pour souligner les efforts surhumains déployés par l'ensemble des salariés de la santé. Il faut être fier de leur vocation », ajoute Frédéric Brisson, président du CPAS.

« En plus de ce moment de silence, nous avons créé une image pour les réseaux sociaux, laquelle est disponible sur la page Facebook du SCFP-Québec. Comme il est impossible pour l'instant de nous regrouper pour une commémoration formelle, nous le ferons alors de façon virtuelle », conclut Jonathan Deschamps.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 24 700 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 23 avril 2020 à 08:00 et diffusé par :