Un nouveau groupe de travail explique comment intégrer l'IA et les technologies numériques à la formation et à la pratique des médecins

OTTAWA, le 23 avril 2020 /CNW/ - Le Groupe de travail sur l'intelligence artificielle (IA) et les nouvelles technologies numériques a dévoilé 12 recommandations fondamentales afin de préparer les médecins actuels et futurs aux changements technologiques considérables qui toucheront bientôt leur pratique.

« Ces recommandations représentent l'amorce d'un dialogue national sur l'intégration de l'IA et des nouvelles technologies, notamment à la formation médicale spécialisée et au développement professionnel continu, a affirmé le Dr Richard Reznick, président du groupe de travail et président désigné du Collège royal. Chose certaine, l'IA ne remplacera pas les médecins spécialistes, mais il sera essentiel que tous les futurs spécialistes y aient recours, car elle aura une incidence sur toutes les spécialités, sans exception. »

« Nous reconnaissons que ce rapport est publié durant une pandémie mondiale. Même s'il ne s'agit pas du point central du rapport, il devient d'autant plus important de miser sur l'IA et les nouvelles technologies numériques pour répondre aux changements sans précédent qui s'opèrent dans les soins de santé, en cette période où nous devons respecter les règles de distanciation physique en soignant nos patients (p. ex., télésanté, robotique) et revoir la façon dont nous préparons les résidents et les Associés à recourir rapidement à l'IA et aux nouvelles technologies », a-t-il ajouté.

Le groupe de travail est formé d'Associés du Collège royal et d'experts de l'IA, qui ont procédé à une vaste consultation d'intervenants clés, interviewé 22 experts, et reçu les réponses à un sondage de plus de 4000 Associés et résidents affiliés, afin d'éclairer leurs constatations. Les recommandations qui suivent guideront l'avenir des soins médicaux et de la formation des médecins au Canada.

Il est possible d'en dégager certains points à l'intention du Collège royal :

Surveiller régulièrement la situation dans chaque discipline, mais pour l'instant, NE PAS modifier le nombre et l'effectif de médecins spécialistes en formation au Canada ;

; Envisager de créer une nouvelle discipline en informatique médicale;

Promouvoir la création de nouvelles possibilités d'aider les Associés affiliés à collaborer avec des innovateurs des secteurs public, sans but lucratif et privé afin de cocréer, d'améliorer, de valider et de déployer l'IA et les nouvelles technologies numériques;

Intégrer des compétences dans le domaine de la littératie en santé numérique à la formation des résidents et au développement professionnel;

Promouvoir, favoriser et offrir des activités d'érudition, de la formation et d'autres formes de soutien pour permettre aux médecins de mieux connaître l'incidence de l'IA sur la justice sociale.

« Le rôle du Collège royal consiste à préparer nos membres et à les doter des outils, des compétences et des connaissances dont ils auront besoin durant toute leur carrière, a affirmé la Dre Susan Moffatt-Bruce, directrice générale du Collège royal. L'IA modifiera en profondeur nos processus de formation et de travail. Il nous tarde de collaborer avec nos partenaires universitaires et des soins de santé dans le cadre de cette initiative d'envergure. »

Consultez le rapport intégral : http://www.royalcollege.ca/rcsite/health-policy/initiatives/ai-task-force-f.

Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada est l'association professionnelle nationale qui supervise la formation médicale des spécialistes au Canada. Il agrée les programmes universitaires de formation des résidents dans leur spécialité et fait passer les examens rigoureux que les résidents doivent réussir pour obtenir leur certificat dans leur spécialité. En collaboration avec des organisations de la santé et des organismes gouvernementaux, le Collège royal participe également à l'élaboration de politiques de santé réfléchies.

