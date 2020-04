COVID-19 : Loto-Québec fait le point sur l'ensemble des mesures déployées





MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - Loto-Québec fait le point sur les mesures qu'elle a mises de l'avant afin de participer à l'effort collectif et d'appuyer ses clients, ses partenaires ainsi que l'ensemble des Québécois touchés par la crise de la COVID-19.

En plus des nombreuses actions déjà prises au cours des dernières semaines, Loto-Québec a pris la décision de geler le salaire de ses hauts dirigeants et de ses directeurs pour l'année financière 2020-2021. De plus, la Société reportera le versement de la rémunération variable liée à la performance de 2019-2020 (pour le personnel non syndiqué et le personnel syndiqué admissible au boni), qui fait partie de la rémunération globale, au deuxième trimestre de 2020-2021.

Voici d'ailleurs un rappel des différentes mesures mises de l'avant par Loto-Québec, depuis le début de la pandémie :

Don de 1 000 000 $ aux Moisson du Québec

Don de produits désinfectants et de plus de 30 000 masques au ministère de la Santé et des Services sociaux

Plus de 35 000 repas par semaine fournis aux plus démunis, dans le cadre du projet Les Cuisines Solidaires en collaboration avec La Tablée des chefs

Maintien du soutien en commandite pour tous ses partenaires événementiels

Fermeture des établissements de jeux et arrêt des ventes de loterie en magasin

Dans le contexte actuel, très difficile pour de nombreux Québécois, Loto-Québec espère de tout coeur que l'ensemble des mesures mises de l'avant viendront contribuer de belle façon aux efforts de tous et soutenir les personnes les plus vulnérables.

SOURCE Loto-Québec

23 avril 2020