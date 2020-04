Fiera Capital rapporte son actif sous gestion préliminaire du 31 mars 2020





MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « firme »), une firme de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui une estimation préliminaire de son actif sous gestion (« ASG ») à approximativement 158,1 milliards $C en date du 31 mars 2020, comparativement à 169,7 milliards $C au 31 décembre 2019, soit une baisse de 11,6 milliards $C, ou 6,8 %.

« Dans le contexte d'un premier trimestre caractérisé par une volatilité extrême des marchés, nos actifs sous gestion ont reculé de 6,8 %. Cette performance témoigne de la diversité et de la résilience de notre plateforme de placement ainsi que des avantages de notre approche de gestion de placement active », a déclaré Jean-Philippe Lemay, Président et chef de l'exploitation globale. « Nous sommes très fiers de la performance de placement de nos équipes durant le trimestre, plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs continué à livrer une performance de premier quartile pour la période de douze mois terminée le 31 mars 2020. De plus, je suis heureux d'annoncer qu'en date du 20 avril1, plus de 70 % de nos stratégies sous gestion dépassaient leur indice de référence respectif. »

« Malgré un niveau élevé de retraits en raison du rééquilibrage de nos clients en lien avec l'environnement macroéconomique actuel, nous avons remporté de nouveaux mandats totalisant plus de 1,7 milliard de dollars au premier trimestre à travers toutes les classes d'actifs et toutes les zones géographiques », a ajouté M. Lemay.

1) Pour la période du 1er janvier 2020 au 20 avril 2020









(en milliards de $C) Actifs sous gestion au Variation d'un trimestre

à l'autre Variation d'un exercice

à l'autre Marchés 31 mars 2020 31 décembre

2019 31 mars 2019 (G$) (%) (G$) (%) Institutionnels 90,2 96,3 76,5 (6,1) (6,3 %) 13,7 17,9 % Gestion privée 34,5 33,9 32,7 0,6 1,8 % 1,8 5,5 % Conseillers aux investisseurs 33,4 39,5 35,7 (6,1) (15,4 %) (2,3) (6,4 %) Total 158,1 169,7 144,9 (11,6) (6,8 %) 13,2 9,1 %

Comparativement à un ASG de 169,7 milliards $C au 31 décembre 2019, la volatilité sur les marchés mondiaux a eu un effet défavorable de 14,5 milliards $C qui a été partiellement compensé par un effet favorable de taux de change de 5,6 milliards $C. Des retraits de 4,9 milliards $C ont été principalement contrebalancés par des entrées de 1,7 milliard $C provenant de nouveaux mandats.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de placement indépendante de premier plan dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 158,1 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2020. La firme dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et non traditionnels. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales américaines, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

