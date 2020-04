La Maison Jean Lapointe à domicile grâce au traitement en ligne





Le confinement causé par la COVID-19 rendrait près de 50 % des Québécois à risque

MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la COVID-19, la Maison Jean Lapointe, reconnue comme leader dans le traitement des dépendances, déploie officiellement ses services de rétablissement à distance. En effet, la Maison a dû fermer temporairement ses admissions le 20 mars dernier limitant, malgré elle, l'accès aux plus vulnérables à des soins de réadaptation. Un nouveau sondage Léger dévoile que près de 50 % des Québécois sont plus anxieux depuis le début de la crise les rendant susceptibles de développer des comportements à risque.

« La dépendance ne prend pas de pause, affirme Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe. La Maison s'adapte donc aux circonstances exceptionnelles, et souhaite plus que jamais venir en aide aux personnes vulnérables, que ce soit dans les grands centres ou en régions éloignées, ou dont les responsabilités professionnelles ou familiales ne permettent pas une absence de trois semaines pour se rétablir complètement dans un centre de traitement avec hébergement. »

Une étude sur la consommation d'alcool en temps de COVID-19 commandée par l'organisme auprès de la firme de recherche Léger a révélé que 47 % des personnes sondées sont plus anxieuses qu'avant la crise. L'étude a aussi démontré que les habitudes de consommation d'alcool avaient augmenté autant chez les hommes que chez les femmes qui consommaient déjà. On observe une hausse de 14% chez les femmes et 18% chez les hommes.

Accessibilité et expertises en direct

La Maison Jean Lapointe avait déjà débuté son virage virtuel le mois dernier pour le programme de maintien (suite au séjour à l'interne), du jeu pathologique et d'aide à la famille et à l'entourage. Au tour du traitement intensif pour l'alcool et les autres drogues de voir le jour.

« À tous ceux qui souhaitent abandonner leur mode de vie aliénant et structuré autour de la consommation et qui se sentent prêts à faire l'expérience d'un arrêt d'usage, l'équipe de La Maison Jean Lapointe vous tend la main et vous offre l'opportunité d'être accompagné directement à la maison. » mentionne Yvon Blais, psychologue et directeur clinique à La Maison Jean Lapointe.

Le programme de traitement de l'alcool et des autres drogues offrira aux clients le soutien d'un conseiller quotidiennement, d'une infirmière en raison de 7 jours sur 7, ainsi que d'un médecin pour l'évaluation initiale. Le programme intensif structuré sur 21 ou 28 jours comprend des exposés à caractères éducatifs, des travaux individuels, des rencontres avec un intervenant spécialisé ainsi que des rencontres de groupe.

Contactez La Maison Jean Lapointe

Région de Montréal : 514 288-2611

Autres régions du Québec : 1 800 567-9543

Site Web : www.maisonjeanlapointe.org

Courriel : admission-tox@maisonjeanlapointe.org

À propos de La Maison Jean Lapointe

La Maison Jean Lapointe est un organisme à but non lucratif qui s'est donné comme mission la réadaptation des personnes alcooliques, toxicomanes et joueurs pathologiques. Depuis près de 15 ans, la prévention des toxicomanies auprès des jeunes en milieu scolaire est venue s'ajouter à sa mission originale. Reconnue pour la qualité de ses services, La Maison Jean Lapointe accorde une importance primordiale à la recherche et à l'amélioration continue de ses programmes. www.maisonjeanlapointe.org

Suis-je à risque ?

Voici un petit questionnaire basé sur les symptômes généraux de la dépendance :



OUI NON 1. Vous arrive-t-il d'être incapable de résister à une envie de consommer?



2. Vous arrive-t-il d'observer la montée d'une tension (ou d'un stress) qui mène à la consommation?



3. Vous arrive-t-il de ressentir un soulagement lorsque vous consommez?



4. Vous arrive-t-il de ressentir une perte de contrôle lorsque vous consommez?





Répondre oui à une seule de ces questions peut indiquer la présence d'un problème de dépendance. Si tel est le cas, La Maison Jean Lapointe peut venir en aide!

SOURCE La Maison Jean Lapointe

