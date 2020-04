Le projet CAPES envoie 15 millions de pièces d'ÉPI aux résidences pour aînés de l'ensemble du Canada





Initiative intersectorielle visant à trouver, fournir et distribuer de l'ÉPI aux personnes qui en ont le plus besoin

TORONTO, le 23 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'alliance CAPES (Canadian Alliance to Protect and Equip Seniors Living) a annoncé qu'elle avait traité plus de 15 millions de pièces d'équipement de protection individuelle (ÉPI) destinées aux résidences pour aînés et aux centres de soins de longue durée de l'ensemble du Canada. CAPES est une nouvelle initiative bénévole visant à trouver, fournir et distribuer ce type d'équipement dans le secteur des résidences pour aînés.

Pour répondre au besoin urgent d'approvisionnement en ÉPI pour les travailleurs de la santé de première ligne durant la pandémie de COVID-19, des organisations du secteur des résidences pour aînés de tout le pays se sont réunies afin de lancer et de financer le projet CAPES. Ces organisations ont surfinancé de 35 % leurs propres commandes pour s'approvisionner en ÉPI de réserve, ce qui représente des millions de dollars d'ÉPI qui seront mis à la disposition des plus petits exploitants. L'équipement de réserve, y compris des masques de niveau 1 et 2, des blouses d'isolement et des gants, sera distribué par divers canaux aux petites propriétés dont le besoin est le plus criant.

Les dirigeants de résidences pour aînés sont conscients du rôle crucial joué par l'ÉPI pour protéger les employés et les résidents ainsi que pour généralement freiner la transmission du virus. La perturbation des chaînes d'approvisionnement internationales et la demande mondiale accrue en ÉPI a rendu difficile et imprévisible l'obtention de cet équipement indispensable, en particulier pour les petits exploitants.

«?L'urgence de protéger les personnes les plus vulnérables nous a incités à agir rapidement pour réunir un groupe des plus grandes chaînes de résidences pour retraités au Canada, afin non seulement de centraliser l'achat d'ÉPI, mais aussi de coordonner un processus d'accès et de distribution réservé aux petits exploitants à l'échelle du pays, affirme le médecin de famille Joseph Y. K. Wong, fondateur du Yee Hong Centre for Geriatric Care et de la Yee Hong Community Wellness Foundation. Le leadership du groupe CAPES, qui a mobilisé des fonds et des ressources à l'appui de cette initiative, et les efforts considérables de notre groupe de bénévoles, dont le nombre ne cesse de croître, nous ont permis de trouver et de distribuer rapidement de grandes quantités de fournitures et de protéger ainsi les résidents et les employés de beaucoup de résidences et de centres de soins de longue durée parmi les établissements participants, quelle que soit leur taille.?»

L'initiative CAPES, qui devrait permettre de trouver de l'ÉPI pour environ 60 % des résidences du secteur, vient compléter les canaux d'approvisionnement existants, qui comprennent l'aide mise à la disposition des résidences par l'entremise du gouvernement et d'organismes communautaires. Elle vise en outre à offrir aux propriétaires de plus petite taille l'avantage d'une tarification au volume sur les stocks en réserve grâce à une plateforme en ligne privée facilement accessible.

Effort intersectoriel

Le Dr Wong est le fondateur de StopCovid19gta.com, une campagne de financement bénévole lancée dans le but de trouver de l'équipement de protection individuelle pour les travailleurs de la santé de première ligne dans la grande région de Toronto. Dans la foulée de cette initiative, l'idée d'un groupe d'achat sectoriel commun permettant d'accéder à un réseau de fournisseurs et de canaux logistiques mondiaux crédibles a été avancée le 5 avril par un petit groupe de bénévoles dirigé par le Dr Wong, Melody Lo, de RFA Capital, et Michelle Roth, de SenbridGe, la plateforme sur le vieillissement et les soins de santé de Goodmans LLP.

Dans les 12 heures suivant le lancement de l'initiative, plus de 25 propriétaires ont répondu à l'appel (liste complète des membres ci-dessous) pour se joindre au projet CAPES, qui inclut des membres de renom comme Amica Senior Lifestyles, Chartwell, résidences pour retraités, Extendicare, Le Groupe Maurice, The Responsive Group, Revera Living et Sienna Senior Living. De nouveaux groupes s'ajoutent sans cesse pour appuyer l'initiative.

Raymond Stone, le fondateur et ancien chef de la direction de FutureMed, s'est porté volontaire pour fournir des services d'approvisionnement et de logistique sans frais ni profit. Le soutien de bénévoles et de partenaires tels que RFA Capital, Goodmans LLP et SenbridGe, ShipFusion, PointClickCare, T&T Supemarket, MCAP, BMO, CIBC, TD, Cushman & Wakefield et Gardiner Roberts LLP ont contribué à assurer la coordination et le fonctionnement continu du projet.

Les stocks de réserve de l'initiative CAPES sont proposés aux exploitants du secteur par l'entremise d'associations sectorielles dans tout le Canada, notamment la BC Senior Living Association, la BC Care Providers Association, Safe Care BC, l'Ontario Long Term Care Association, l'Ontario Retirement Communities Association, Advantage Ontario et le Regroupement québécois des résidences pour aînés.

«?Une mesure unique ne viendra pas à bout du coronavirus, souligne le Dr Wong. Nous avons besoin de la coopération soutenue de tout un chacun pour aplatir la courbe, plus particulièrement dans les résidences pour aînés, qui sont des milieux de vie d'une importance cruciale. Je parle au nom de tous en affirmant combien nous sommes reconnaissants des efforts déployés par les employés qui travaillent pour assurer la sécurité de nos résidents dans les établissements pour aînés et les centres de soins de longue durée partout au Canada. CAPES est une initiative remarquable qui vise à faciliter l'approvisionnement en ÉPI si important dans tout le Canada, alors que nous nous efforçons d'assurer la sécurité de nos ressources les plus précieuses, nos héros de première ligne.?»

À propos de l'initiative CAPES

La Canadian Alliance to Protect and Equip Seniors Living (CAPES) est une nouvelle initiative bénévole qui trouve, fournit et distribue de l'ÉPI dans le secteur des résidences pour aînés. Elle a été créée pour répondre aux besoins urgents durant la pandémie de COVID-19 et regroupe des organisations de divers secteurs qui se consacrent à la santé et au bien-être des aînés et des travailleurs de la santé qui s'occupent d'eux. Font notamment partie de ce groupe les organisations suivantes :

Membres fondateurs

Amica Senior Lifestyles

Chartwell, résidences pour retraités

Extendicare

Le Groupe Maurice

Responsive Group

Revera Living

Sienna Senior Living

Partenaires

BMO

CIBC

Cushman & Wakefield

Gardiner Roberts LLP

Goodmans LLP et SenbridGe

MCAP

PointClickCare

RFA Capital

ShipFusion

T&T Supemarket

TD

Autres membres

Alavida Lifestyles

Berwick Retirement Communities

Crown Ridge Health Care Services Inc

Fairview Parkwood Communities

Fieldgate Retirement Living

Horizon Retirement Management

Jarlette Health Services

MTCO Holdings Inc.

Origin Active Lifestyles

Oxford Living

PARC Retirement Living

Park Place Seniors Living

Parkwood Seniors Community

peopleCare Communities Inc.

Scarborough Retirement Residence

Schlegel Villages

Southbridge

Tapestry

The Elden of Bradford

SOURCE The Canadian Alliance to Protect and Equip Seniors Living (CAPES)

Communiqué envoyé le 23 avril 2020 à 07:00 et diffusé par :