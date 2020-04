Sondage sur les impacts de la COVID-19 - Les membres de CFA Montréal prévoient que le Canada sera en récession pendant moins d'un an





MONTRÉAL, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - Un sondage maison réalisé auprès des analystes financiers agréés (Chartered Financial Analysts) membres de CFA Montréal afin d'obtenir leurs perspectives sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 révèle, entre autres, que 60 % des répondants estiment que la récession devrait durer moins d'un an au Canada et 57 % d'entre eux arrivent à la même conclusion pour ce qui est de la récession aux États-Unis.

«?Les résultats du sondage confirment que le secteur financier demeure très actif avec près de 80 % de nos membres en télétravail à temps plein en raison de la pandémie. Même si ceux-ci pensent qu'il est peu probable que le Canada expérimente une déflation comme l'a déjà vécue le Japon, près de la moitié de nos membres vont tout de même revoir leurs pratiques, que ce soit en gestion de risque, en répartition d'actifs ou en rééquilibrage de portefeuille?», précise Carl Robert, CFA, président de CFA Montréal.

Selon les membres de CFA Montréal, les actions dans les secteurs de la technologie de l'information (46 %), des soins de la santé (41 %), du secteur financier (35 %) et de la consommation de base (31 %) seront les plus attrayantes à court terme. Toutefois, les actifs dans les catégories de l'immobilier (35 %), des marchés obligataires (33 %), des placements privés (30 %) et des fonds de couverture (26 %) risquent de subir les effets les plus négatifs de cette crise à long terme.

Faits saillants du sondage1

44 % des répondants prévoient une récession de 6 à 12 mois et 25 % pensent que la récession durera entre 12 et 18 mois au Canada ;

; 39 % des répondants prévoient une récession de 6 à 12 mois et 29 % pensent que la récession durera entre 12 et 18 mois aux États-Unis;

Plus de 78 % des répondants estiment que le marché boursier américain ne récupérera pas sa perte actuelle avant 12 à 24 mois;

65 % envisagent que l'Asie sortira plus rapidement de la récession mondiale et sera suivie par l'Amérique du Nord (34 %);

72 % anticipent que les meilleures occasions à saisir à court terme sont dans les marchés boursiers, suivis des marchés obligataires (27 %) et des devises (22 %);

90 % ne prévoient pas la fermeture des bourses durant la crise.

Le sondage a été réalisé en ligne par CFA Montréal auprès de ses 2?900 membres du 2 au 13 avril 2020, et 306 d'entre eux y ont répondu. La marge d'erreur maximale du sondage est de 5 %, 19 fois sur 20.

1 Puisque les participants pouvaient cocher plusieurs réponses à certaines questions et que les chiffres sont arrondis, le total des pourcentages n'est pas nécessairement égal à 100 dans tous les cas.

