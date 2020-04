Groupe Colabor annonce la date de la tenue de la téléconférence pour ses résultats du T1 2020 et de son assemblée des actionnaires





BOUCHERVILLE, QC, le 23 avril 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Colabor Inc. (TSX: GCL) (« Colabor » ou la « Société ») divulguera ses résultats pour le premier trimestre clos le 21 mars 2020, après la fermeture des marchés, mercredi le 29 avril 2020. La Société tiendra une téléconférence le lendemain, le jeudi 30 avril 2020, à 9h30 (heure de l'est) pour discuter des résultats.

Colabor désire par ailleurs confirmer qu'elle tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (« l'assemblée »), le mardi 26 mai 2020, à 10h30 (heure de l'est). Compte tenu de la pandémie de la COVID-19 qui sévit actuellement, les actionnaires ne pourront pas assister à l'assemblée en personne, et ce, afin de limiter les risques pour la santé et la sécurité des actionnaires, employés et autres parties prenantes. La Société tiendra donc son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de manière entièrement virtuelle par voie d'une webdiffusion en direct. Tous les actionnaires pourront participer à l'assemblée en ligne, peu importe leur emplacement géographique. Les actionnaires peuvent également voter en transmettant leur formulaire de procuration avant l'assemblée selon les instructions détaillées dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société (« circulaire ») et le document de procuration.

Information relative à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires :

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront participer à l'assemblée, poser des questions et y voter en temps réel, pourvu qu'ils soient connectés à Internet et qu'ils respectent toutes les exigences indiquées dans la circulaire. Pour pouvoir voter à l'assemblée en ligne, les actionnaires doivent avoir un numéro de contrôle valide de 15 chiffres et les fondés de pouvoir doivent avoir un nom d'utilisateur qui est indiqué dans le courriel envoyé par Computershare. Les actionnaires non-inscrits qui ne sont pas dûment nommés eux-mêmes à titre de fondé de pouvoir pourront assister à l'assemblée en tant qu'invités, mais les invités ne pourront pas voter à l'assemblée. Veuillez consulter la circulaire pour obtenir des informations sur le processus pour assister et voter à l'assemblée.

Site internet : https://web.lumiagm.com/276385427 Date : le mardi 26 mai, 2020 Heure : 10h30 (heure de l'est)

Tous les documents relatifs à l'assemblée sont disponibles dès maintenant sur www.sedar.com et www.colabor.com.

Téléconférence pour discuter des résultats du premier trimestre de l'exercice 2020 :

La téléconférence sera accessible via webdiffusion sur le site web de la Société, dans la section « investisseurs » sous l'onglet événements et présentations. Veuillez prendre note que la téléconférence sera tenue en anglais.

Pour participer à la conférence (professionnels de la communauté d'investissement seulement) ou l'écouter en direct:

Date : le jeudi 30 avril, 2020 Heure : 9h30 (heure de l'est)



Numéro de conférence : 1309628 Partout en Amérique du Nord, sans frais : 1-888-231-8191 Numéro local et international : 1-647-427-7450

Pour accéder à l'enregistrement de l'appel en différé, veuillez téléphoner sans frais en Amérique du Nord au 1-855-859-2056 ou au 1-416-849-0833 et entrer le code 1309628. Cet enregistrement sera disponible jusqu'au 7 mai 2020.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou "HRI" au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisées notamment poissons frais et fruits de mer, viandes ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités Broadline.

