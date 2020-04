Covid-19 - Recherche en vaccins et traitements, donations et subventions : Pfizer engagé sur plusieurs fronts dans la lutte contre l'épidémie





Suite au partenariat que Pfizer et la biotech allemande BioNTech ont signé en mars 2020, la recherche s'accélère pour faire progresser rapidement vers des essais cliniques plusieurs candidats vaccins contre le Covid-19. Les deux entreprises ont annoncé le 22 avril 2020 que l'autorité réglementaire allemande, l'Institut Paul Ehrlich, avait donné son approbation pour l'essai clinique de phase 1/2 sur le programme de développement de vaccins BNT162 pour la prévention des infections au COVID-19.

Cet essai est le premier essai clinique pour un candidat-vaccin à démarrer en Allemagne et fait partie d'un programme de développement mondial. Pfizer et BioNTech effectueront également des essais cliniques pour le BNT162 aux États-Unis dès l'approbation réglementaire, laquelle devrait intervenir prochainement.

Cette collaboration s'appuie d'une part sur les plateformes de développement de vaccins à base d'ARN messager de BioNTech et d'autre part sur la vaste expertise de Pfizer en vaccinologie, sur ses capacités réglementaires et sur son réseau mondial de production et de distribution.

Si les premières étapes s'avèrent concluantes, les deux entreprises estiment que les premières quantités de vaccin pourraient être disponibles fin 2020, avec une augmentation massive des capacités de production courant 2021.

« Je suis fier de la collaboration établie entre Pfizer et BioNTech et j'ai toute confiance dans notre capacité à exploiter ensemble la puissance de la science afin de mettre au point le plus rapidement possible le vaccin dont le monde a actuellement besoin », a déclaré Mikael Dolsten, Directeur scientifique et Président en charge de la recherche mondiale, du développement et du médical chez Pfizer.

Par ailleurs, les équipes de recherche de Pfizer travaillent à la mise au point d'un traitement antiviral expérimental permettant de traiter le SARS-CoV-2, à l'origine d'infections à coronavirus (COVID-19). D'autres traitements qui ont le potentiel scientifique d'aider les malades à combattre le virus sont également étudiés.

« Nos chercheurs étudient de nouvelles utilisations potentielles de médicaments inscrits dans notre portefeuille pour aider les malades. Nous ne négligeons aucune piste et étudions toutes les possibilités pour proposer un traitement préventif ou curatif », a annoncé Albert Bourla, Président et Directeur général de Pfizer.

Enfin, pour soutenir la lutte contre la pandémie de Covid-19, le Groupe Pfizer et la Fondation Pfizer ont annoncé en avril 2020 un don de 40 millions de dollars, réparties en subventions médicales et financières. Perpétuant l'engagement de longue date de Pfizer contre les maladies infectieuses, les subventions viseront à répondre aux besoins urgents d'organisations partenaires luttant en première ligne contre la pandémie dans le monde.

Pfizer France contribue de même en soutenant les projets de trois organisations, par le biais de dons exceptionnels : la fourniture de masques pour les acteurs du système de soins, en réponse à l'appel du LEEM, l'alliance « Tous unis contre le virus » créée par la Fondation de France, l'AP-HP et l'Institut Pasteur, et le programme « La Croix-Rouge chez vous » destiné à apporter une écoute solidaire et des dons alimentaires aux personnes isolées ou démunies.

