ActLight a signé un accord de licence avec une grande entreprise de semi-conducteurs spécialisée dans les soins de santé

LAUSANNE, Suisse, 23 avril 2020 /PRNewswire/ -- ActLight, la société technologique suisse connue pour ses photodiodes au meilleur rapport signal sur bruit, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence avec une société de semi-conducteurs de premier plan qui a l'intention d'utiliser la technologie de détection innovante d'ActLight pour répondre à la demande en forte croissance du marché mondial des soins de santé.

"Maintenant que la pandémie de COVID-19 se propage dans le monde entier, nous sommes fiers de proposer notre technologie Dynamic PhotoDiode au segment des soins de santé en collaboration avec une prestigieuse société de semi-conducteurs. En ces temps difficiles, nous devons tous unir nos forces pour exploiter des technologies innovantes au service des communautés touchées", a déclaré Roberto Magnifico, directeur commercial d'ActLight

À propos d'ActLight: ActLight SA, la société fondée en 2011 et basée en Suisse, se concentre sur la photonique CMOS et octroie des licences sur les droits de propriété intellectuelle à des clients de ce domaine.

La technologie photonique brevetée basée sur CMOS permet d'améliorer considérablement l'efficacité et la précision de diverses applications de détection de la lumière, telles que les range meters TOF (Time-of-Flight), la surveillance des signes vitaux, les caméras 3D/2D, etc. ActLight opère sur le marché de l'Internet des objets (IoT), en se concentrant sur les appareils mobiles et portables, les soins de santé/les technologies médicales, la conduite autonome, les drones et la robotique.

Pour plus d'informations, contactez-nous via info@act-light.com ou contactez Roberto Magnifico, +41792108313, magnifico@act-light.com

