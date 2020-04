L'acquisition de Stadline par TSG annonce une nouvelle expansion européenne





PARIS et LONDRES, 23 avril 2020 /PRNewswire/ -- TSG, une société du portefeuille d'Advent et un fournisseur leader à l'échelle mondiale de logiciels de gestion d'entreprise, de systèmes de paiements intégrés et de services à valeur ajoutée spécialisée dans les domaines de la santé et du fitness (S&F), la garde d'enfants et l'éducation préscolaire ainsi que les mini-marchés, annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de Stadline, un fournisseur innovant de logiciels et de services de gestion pour le secteur du fitness, et ce principalement en France.

Fruit de la fusion en 2015 de Stadline (fondée en 2004) et de Resamania (fondée en 2008), Stadline est aujourd'hui considérée comme l'acteur SaaS le plus dynamique, innovant et avancé du marché français. Grâce à sa toute dernière version Resamania v2, la solution de Stadline répond aux besoins des grands réseaux de clubs de fitness multisite, et ce dans un marché français tiré par la consolidation.

« Lorsque nous avons fusionné nos entreprises en 2015, notre vision était de créer une solution unique et innovante pour le secteur qui serait dédiée à fournir aux grands clubs de fitness multisite les fonctionnalités et les services dont elles avaient besoin et ne pouvaient trouver ailleurs. Avec Pascal Farange (directeur de l'exploitation) et Jérôme Weber (directeur de la technologie), nous avons hâte d'ouvrir ce nouveau chapitre de l'aventure de Stadline et sommes plus que jamais désireux d'amener l'entreprise à mettre en oeuvre cette stratégie commune », a déclaré le PDG de Stadline, Frédéric Buisson.

« Nous pensons que l'alliance entre Stadline et TSG renforcera davantage la position de leader du marché de Stadline en France, et ce en exploitant l'expertise de TSG en matière de paiements et de services à valeur ajoutée afin de créer une offre intégrée et attrayante pour les clients », a déclaré le PDG du groupe TSG, Floris de Kort. « En outre, cette alliance mènera à une expansion internationale sur des marchés où Stadline a déjà réussi à s'implanter, en commençant notamment par l'Espagne. Nous sommes ravis d'unir nos forces et d'accueillir Frédéric, Pascal et Jérôme, qui forment une équipe d'entrepreneurs passionnés au sein de la famille TSG », ajoute-t-il.

Vulcain (conseil en fusions et acquisitions), E&Y (conseil en finance et technologie), Freshminds (conseil commercial) et Weil, Gotshal & Manges (conseil juridique) ont conseillé Advent dans le cadre de la transaction. Priscus (conseil en fusions et acquisitions) et DS Avocats (conseil juridique) ont conseillé les actionnaires vendeurs. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

À PROPOS DE TSG

La société du portefeuille d'Advent, TSG, est un leader de solutions de gestion des revenus proposant des logiciels de gestion d'entreprise, des paiements intégrés et des services à valeur ajoutée aux clients du monde entier. Engagé à autonomiser les gens passionnés, TSG offre des solutions ciblées et hautement différenciées à toute une série d'industries, notamment dans les domaines de la santé et du fitness, de la garde d'enfants et de l'éducation préscolaire, et des mini-marchés. Leurs solutions sont utilisées à travers l'Australasie, l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l'Europe et l'Asie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.transactionservices.global.

À PROPOS DE STADLINE

Stadline est un leader français des logiciels de gestion dédiés à l'industrie du sport et du fitness. La société est née de la fusion en 2015 entre Stadline (développeur de logiciels de gestion pour les fédérations et clubs sportifs fondé en 2004) et Resamania (développeur de logiciels de gestion pour les clubs de fitness fondé en 2008). À travers ses différentes branches, le groupe dessert principalement de grands réseaux de clubs de fitness, y compris des salles de sport, des clubs de tennis, des clubs de golf, des clubs d'escalade, ainsi que des fédérations sportives, des piscines, des parcs à trampolines et des jeux d'évasion. Les logiciels du groupe sont installés dans plus de 1600 sites via les 4 solutions suivantes dont chacune est dédiée à un sous-marché spécifique :

Resamania : il s'agit du produit phare du groupe et du meilleur logiciel de gestion de clubs de fitness pour les grands réseaux de salles de sport ; Extraclub : il s'agit d'un logiciel de gestion dédié aux clubs omnisports (vélo, boxe, natation, etc.) qui répond à des besoins spécifiques et uniques ; Heva : il s'agit d'un logiciel de gestion dédié aux fédérations et associations sportives ; Project division : il s'agit d'une solution dédiée aux clients premium à la recherche d'une solution entièrement conçue sur mesure et personnalisée.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.stadline.com

À PROPOS D'ADVENT INTERNATIONAL

Fondé en 1984, Advent International est l'un des investisseurs de capital-investissement les plus importants et les plus expérimentés du monde. Le groupe a investi dans plus de 350 transactions de capital-investissement dans 41 pays. Au 31 décembre 2019, il gérait 56,8 milliards de dollars en actifs. Avec 15 bureaux répartis dans 12 pays, Advent a établi une équipe intégrée à l'échelle mondiale de plus 200 professionnels de l'investissement en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. Le groupe investit principalement dans cinq secteurs essentiels, notamment les services commerciaux et financiers, les soins de santé, l'industrie, le commerce de détail, les biens de consommation et les loisirs, et la technologie. Ayant consacré plus de 35 ans à l'investissement international, Advent est toujours déterminé à travailler en partenariat avec les équipes de direction pour générer une croissance soutenue des revenus et des bénéfices pour les sociétés de son portefeuille.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.adventinternational.com

