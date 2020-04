Olympus présente l'EVIS X1, son tout dernier système d'endoscopie





Olympus Corporation (Président : Yasuo Takeuchi) a annoncé aujourd'hui la sortie de l'EVIS X1, son tout dernier système d'endoscopie. Ce nouveau système vise à améliorer les résultats associés aux troubles de l'estomac, du côlon et de l'oesophage, ainsi qu'aux maladies bronchiques, en fournissant à tous les endoscopistes des outils innovants ayant fait leurs preuves. Le lancement de l'EVIS X1 vient renforcer le leadership d'Olympus dans le domaine de l'endoscopie et marquer son empreinte dans le secteur médical.

L'EVIS X1 permet un dépistage et un diagnostic plus précis grâce à de nouvelles technologies qui facilitent la détection, la caractérisation et le traitement des troubles gastro-intestinaux, comme le cancer colorectal, ou des maladies bronchiques. Parmi elles figurent la technologie Extended Depth of Field (EDOF), l'imagerie Red Dichromatic Imaging (RDI), l'imagerie Texture and Color Enhancement Imaging (TXI), ainsi que l'imagerie Narrow Band Imaging (NBI), déjà bien connue et éprouvée. Olympus est tournée vers l'innovation et développe déjà les technologies futures ? notamment l'intelligence artificielle (IA).

« L?EVIS X1 est notre dernière innovation, venant s'ajouter à un héritage de 100 ans d'innovations mondiales et de qualité », a déclaré Frank Drewalowski, chef de l'Endoscopic Solutions Division, Olympus Corporation. « Grâce à l'EVIS X1, nous sommes fiers d'aider les endoscopistes du monde entier et de contribuer à élever le standard de l'endoscopie dans son ensemble. »

Les connaissances, l'expérience et l'innovation combinées en un seul et même système endoscopique

Les principales caractéristiques du système EVIS X1 sont :

Extended Depth of Field (EDOF) : la technologie EDOF combine deux images à des longueurs focales distinctes en une image unique permettant d'assurer un diagnostic et une prise de décision thérapeutique. Elle permet des observations d'une excellente précision grâce à une netteté continue et un grossissement sans faille. Simultanément, la fonction de Dual Focus assure un grossissement important, qui peut être activée par un bouton. L'amélioration de la visualisation et de la netteté continue de l'image a été développée pour réduire le besoin d'une mise au point permanente ce qui pourrait améliorer l'efficacité et réduire le taux de polypes manqués.

Red Dichromatic Imaging (RDI) : les saignements gastro-intestinaux constituent un défi majeur, impliquant potentiellement une mortalité et des coûts élevés. L'imagerie RDI est destinée à améliorer la visibilité des vaisseaux sanguins profonds et l'origine des saignements gastro-intestinaux, ce qui aide à l'identification des vaisseaux sanguins pouvant nécessiter un traitement immédiat. Elle utilise les longueurs d'onde du vert, de l'orange et du rouge pour visualiser les vaisseaux sanguins profonds. L'identification aisée des points de saignement accélère et facilite l'hémostase, et améliore potentiellement l'efficacité du traitement correspondant. Cette technologie mini-invasive pourrait également rassurer le médecin pendant le traitement endoscopique.

Texture and Color Enhancement Imaging (TXI) : l'imagerie TXI renforce la visibilité des lésions potentielles et existantes (telles que les zones d'inflammation, les lésions planes ou creuses, ou même les minuscules lésions précurseurs) en améliorant la texture, la luminosité et les couleurs, ce qui permet de définir plus clairement les différences subtiles entre les tissus. Grâce à sa technologie d'imagerie avancée, l'imagerie TXI a le pouvoir de réinventer la lumière blanche dans le domaine de l'endoscopie. En renforçant la visibilité des lésions potentielles et existantes, l'imagerie TXI vise à augmenter les taux de détection et à améliorer le diagnostic optique.

Narrow Band Imaging (NBI) : l'imagerie NBI est une technologie optique et connue qui a fait ses preuves ; elle permet de réaliser un diagnostic optique en créant un fort contraste entre les vaisseaux et les muqueuses voisines. Elle utilise les longueurs d'onde spécifiques du bleu et du vert. La technologie NBI favorise non seulement la détection précoce des lésions mais elle offre également une visualisation plus détaillée et plus contrastée, ce qui augmente la qualité des diagnostics.

Être prêt pour le futur

La prochaine caractéristique du système EVIS X1 sera l'IA. Olympus développe de nouveaux moyens innovants permettant d'appliquer les découvertes en matière d'apprentissage profond au monde de la détection d'images, de la caractérisation, du staging et du traitement.

Au delà de ces nouvelles fonctions, l'EVIS X1 propose également une nouvelle compatibilité croisée avec les deux modules précédents qui étaient séparés : l'EVIS LUCERA ELITE et l'EVIS EXERA III. Cela permet de combiner la gamme de produits existants d'Olympus afin d'offrir un plus large choix d'endoscopes pour des procédures spéciales ? et élargir les possibilités pour tous les endoscopistes.

Mettre l'accent sur la prévention du cancer colorectal

En aidant plus particulièrement le dépistage et la détection précoce des anomalies du tube digestif, l'EVIS X1 pourrait jouer un rôle majeur dans la prévention du cancer colorectal. En 2018, dans le monde, on a dénombré 1,80 millions de cas de cancer colorectal et 862 000 patients décédés.i On s'attend également à ce que les cas mondiaux de cancer colorectal augmentent de manière importante d'ici 2030.ii Lorsque le taux de détection des adénomes (TDA) augmente de 1 %, le risque de cancer colorectal baisse de 3 %.iii

« La détection précoce et le diagnostic sont primordiaux dans la prévention du cancer colorectal », a expliqué le Prof. Michal F. Kaminski, de l'Institut national de recherche en oncologie de Varsovie. « L'EVIS X1 est intuitif et offre aux endoscopistes une gamme d'outils innovants ayant fait leurs preuves pour effectuer des procédures mini-invasives, précises et efficaces ? cela leur permet de réaliser un diagnostic basé sur des informations exactes et de choisir le traitement le mieux adapté à leurs patients. Parmi les nouvelles technologies, l'imagerie TXI paraît particulièrement prometteuse. Elle semble fournir plus d'informations aux endoscopistes tout en maintenant un aspect proche de la lumière blanche. Cela facilitera grandement l'adaptation vers cette nouvelle technologie. »

Réaffirmer notre leadership dans le domaine de l'endoscopie

L'EVIS X1 a l'ambition d'aider les professionnels de santé, les gestionnaires d'hôpitaux et les patients du monde entier. C'est précisément la stratégie qu'Olympus met en oeuvre. « Notre objectif est de rendre la vie des autres plus saine, plus sûre et plus épanouissante », a indiqué Takaharu Yamada, Vice-président Monde, GI Endoscopy Business, Olympus Corporation. « Ce nouveau produit renforce également notre leadership mondial dans le domaine de l'endoscopie et marque notre empreinte dans le secteur médical ».

L'EVIS X1 est d'abord mis sur le marché dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), en Australie, en Inde et à Hong Kong. Il est fabriqué par Olympus Medical Systems Corporation. Les noms d'entreprises et de produits figurant dans cette publication sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Olympus.



A propos d'Olympus

Olympus est passionnée par les solutions qu'elle crée pour le secteur du matériel médical, des sciences de la vie et de l'industrie, ainsi que par les appareils photos et les produits audio. Depuis plus de 100 ans, Olympus s'efforce de rendre la vie des autres plus saine, plus sûre et plus épanouissante en facilitant la détection, la prévention et le traitement des maladies, en faisant progresser la recherche scientifique, en garantissant la sécurité du public et en capturant des images du monde.

Olympus Endoscopic Solutions innove au service de la technologie médicale, de l'intervention thérapeutique et de la fabrication de précision pour aider les professionnels de santé à réaliser des procédures de diagnostic, thérapeutiques et mini-invasives destinées à améliorer les résultats cliniques, à réduire les coûts globaux et à améliorer la qualité de vie des patients. Depuis la première gastro-caméra mondiale en 1950, la gamme de produits endoscopiques d'Olympus s'est étoffée pour inclure des endoscopes, des laparoscopes et des systèmes d'imagerie vidéo, ainsi que des solutions d'intégration de systèmes et des services médicaux.

A propos de l'EVIS X1

