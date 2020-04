Slate Asset Management mobilise 250 millions ? pour le troisième fonds immobilier européen





Le fonds sursouscrit atteint la capitalisation maximale, surpassant sa cible de 200 millions ?

TORONTO et LONDRES, 23 avril 2020 /CNW/ - Slate Asset Management (« Slate »), une plate-forme de placement immobilier alternatif de premier plan, annonce aujourd'hui la clôture définitive de son fonds Slate European Real Estate Fund III (« Slate Europe III »). Comme ses prédécesseurs, le fonds Slate Europe III ciblera les actifs immobiliers d'épicerie de l'Europe. Le fonds d'investissement à capital fixe sursouscrit a surpassé son objectif de 200 millions ? pour atteindre une capitalisation maximale de 250 millions ?.

« En cette période sans précédent de turbulence sur les marchés, nous sommes ravis de clore le fonds Slate Europe III à sa capitalisation maximale et remercions les investisseurs des différentes régions de la confiance qu'ils continuent de nous témoigner alors que Slate élargit sa présence en Europe », soutient Brady Welch, associé fondateur de Slate établi à Londres. « Nous investissons dans le dernier maillon logistique depuis un certain temps et sommes fiers de lancer notre troisième fonds de placements immobiliers depuis 2016 visant les épiceries d'Europe, ce qui témoigne de notre engagement au sein de ce secteur et confirme l'importance des solutions de fin de chaîne propres au marché immobilier d'épicerie. »

Depuis décembre 2016, Slate a acquis 250 propriétés d'épicerie en Europe représentant plus de 450 000 mètres carrés d'espace locatif brut. Slate compte des bureaux européens à Londres, à Francfort, à Dublin et au Luxembourg.

À propos de Slate Asset Management

Slate Asset Management est une plate-forme de placement immobilier alternatif de premier plan qui gère des actifs d'une valeur supérieure à 6,5 milliards $. Slate est un commanditaire important et un gestionnaire axé sur la valeur d'instruments de placement du secteur privé et cotés en bourse qui sont adaptés aux buts et aux objectifs uniques des investisseurs. L'approche sélective et soignée de la firme en matière de placement crée de la valeur à long terme en mettant l'accent sur la préservation du capital et les rendements énormes. Slate s'appuie sur des ressources humaines exceptionnelles, un capital souple et une aptitude manifeste à engendrer et à exécuter une vaste gamme d'occasions attrayantes d'investissement. Visitez le slateam.com pour en apprendre plus.

