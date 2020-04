Dole Food Company publie son rapport 2020 sur la responsabilité d'entreprise et le développement durable





Dole Food Company a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport 2020 sur la responsabilité d'entreprise et le développement durable. Le rapport dévoile le nouveau cadre pour le développement durable de l'organisation, intitulé « The Dole Way », ainsi que ses tout premiers objectifs de durabilité à l'échelle de l'entreprise.

« Depuis sa création, Dole s'efforce de mettre en oeuvre le meilleur de sa capacité, à la fois concernant ses produits et son système de production », a déclaré Johan Linden, PDG de Dole. « La nécessité de recourir à des choix alimentaires sains n'a jamais été aussi claire qu'au cours de ces dernières semaines, à l'heure où nous nous adaptons face à cette pandémie mondiale. L'aventure et l'engagement consistant à se comporter en citoyen responsable envers nos communautés, et en bon gestionnaire de nos terres se poursuivront à l'avenir, et Dole demeurera déterminée à faire preuve d'honnêteté et de transparence quant à ses efforts et son impact dans le cadre de la fourniture de produits alimentaires sains à travers le monde. »

« Bien entendu », a poursuivi Johan Linden, « c'est ce que nos parties prenantes sont en droit d'attendre, mais c'est encore plus ce que nous nous imposons à nous-mêmes : nous engager dans un dialogue ouvert, qui inclut les voix critiques, faire la différence de manière mesurable et significative pour les individus et pour la planète, ainsi que nous évaluer et nous améliorer constamment. C'est selon nous, la manière appropriée de faire des affaires. »

Le rapport sur le développement durable de Dole dresse une liste ambitieuse d'initiatives dans le cadre du Dole Way, axé sur des actions tangibles poursuivant cinq objectifs clés :

Plus que jamais, Dole est consciente de sa responsabilité consistant à produire des effets positifs sur les communautés défavorisées, et promet de faire don d'au moins 2 500 tonnes de fruits frais et de produits, d'ici 2025.

Dole constitue un facteur de changement précieux et à long terme, en déclarant une prime sociale sur les bananes et les ananas commercialisés sous la marque Dole. Cet investissement social sera dirigé par des entreprises et des fondations indépendantes qui exercent leurs activités dans les zones de production de Dole en Amérique latine, depuis plusieurs décennies, et sera destiné aux communautés en fonction des besoins locaux.

Les produits de Dole sont cultivés dans des régions où l'eau devient de plus en plus rare, et Dole s'engage à réduire son utilisation d'eau tout en améliorant la qualité de l'eau dans le cadre de ses activités.

Dole continuera de prendre des mesures pour promouvoir une alimentation saine et une éducation nutritionnelle, en se focalisant plus particulièrement sur les jeunes. Fondamentalement, il s'agit d'une promesse consistant à encourager une existence plus longue et plus saine pour les individus.

Dole est consciente que le changement climatique est une réalité, et que les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture ont un rôle à jouer pour limiter ses effets. Dole s'attachera à diminuer son empreinte carbone, en veillant à ce que les nouveaux navires incluent des améliorations en matière d'efficience, et en s'efforçant d'atteindre la neutralité carbone dans les exploitations agricoles d'ici 2030.

Parmi les autres objectifs importants du développement durable figure le fait de veiller à ce que tous les matériaux d'emballage utilisés dans les exploitations de bananes et d'ananas de Dole soient recyclables ou compostables d'ici 2025, et d'introduire la blockchain ou toute autre technologie similaire, dans l'ensemble des opérations, afin d'induire un changement progressif en matière de sécurité alimentaire et de transparence.

La déclaration des impacts obtenus pour chacun des objectifs en matière de responsabilité et de développement durable, de Dole revêt également une importance cruciale.

« Ce rapport et nos objectifs marquent une nouvelle étape majeure dans notre quête de durabilité, et l'agriculture s'inscrit au coeur de cette transformation. En tant qu'agriculteurs, nous sommes confrontés à la réalité du changement climatique, et nous regroupons au sein de notre chaîne d'approvisionnement toutes les autres personnes et entreprises concernées et désireuses de relever ce défi », a indiqué pour sa part, Xavier Roussel, vice-président du Développement durable. « Nous nous appuierons sur notre apprentissage, à la fois en termes d'agriculture de précision et d'agriculture biologique, pour honorer nos engagements à travers des alliances avec nos partenaires commerciaux et autres parties prenantes. En tant qu'employeur, nous continuerons de faire la différence dans l'existence de nos employés et des communautés locales, et d'engendrer un impact positif au sein de nos exploitations agricoles et au-delà. »

Et Xavier Roussel d'ajouter, « Dole est absolument déterminée à faire partie de la communauté des citoyens concernés en relevant le défi du développement durable. »

Pour prendre connaissance de l'ensemble des accomplissements et objectifs de Dole, veuillez vous reporter au Rapport 2020 sur la responsabilité d'entreprise et le développement durable, en cliquant ici.

