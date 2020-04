Alfresco dévoile les services de fédération nouvelle génération





Alfresco Software, un prestataire de services de contenu en open source, a annoncé aujourd'hui la disponibilité d'Alfresco Federation Services. La nouvelle capacité puissante Alfresco Federation Services fonctionne sur la plateforme Alfresco Digital Business Platform et permet aux entreprises de gérer, de connecter et de protéger leurs informations importantes sur des applications de contenu, des partages de fichier en réseau et des systèmes de courrier électronique multiples et disparates. Les employés désignés peuvent ainsi mener des recherches simultanées sur plus de 60 répertoires d'entreprise et de contenu différents (p.ex. Box, Documentum, Dropbox, IBM FileNet, Google Drive, Microsoft SharePoint, Network File Shares, OpenText, Slack, et bien d'autres systèmes de contenu) depuis une interface contrôlée unique afin de produire les informations pertinentes rapidement.

Les services de fédération sont devenus une priorité majeure des feuilles de route et une tendance qui façonne les stratégies de services de contenu pour les entreprises. D'après Forrester*, « les grosses entreprises ont souvent plusieurs applications de gestion de contenu. Les entreprises qui se développent au moyen d'acquisitions se retrouveront donc avec plusieurs systèmes qui se chevauchent et sont redondants. Si la migration vers des plateformes et des services dans le cloud modernes est sur la liste de nombreuses feuilles de route, le temps et les efforts nécessaires peuvent constituer une barrière à l'innovation et à la modernisation. Les services d'intégration de contenu et de fédération permettent aux professionnels de l'EA de récolter, de synchroniser et de normaliser le contenu et les métadonnées relatives sur plusieurs systèmes. Les applications trans-répertoires peuvent faire remonter le contenu depuis tout un éventail de systèmes, tout en en masquant la complexité aux utilisateurs finaux. »

La recherche des bonnes informations sur un système unique peut être difficile, mais elle est amplifiée lorsque plusieurs systèmes sont en jeu - affectant ainsi négativement la productivité de l'employé et mettant en question la conformité réglementaire et la gestion des dossiers. En outre, avec le nombre croissant d'employés qui travaillent à distance, la nécessité de gérer et de contrôler le contenu d'une organisation en toute sécurité est d'autant plus accrue.

Tony Grout, directeur des produits chez Alfresco, a remarqué : « La pandémie du coronavirus modifie fondamentalement la façon dont les entreprises devront fonctionner dans l'avenir proche - par bien des aspects, c'est devenu un paratonnerre pour la transformation numérique. Alors que les agences gouvernementales et les entreprises dans le monde entier ont placé leurs employés en quarantaine et mettent en pratique la distanciation sociale d'entreprise, le « travail à domicile » est devenu la nouvelle réalité mettant ainsi à rude épreuve les entreprises employant 5000, 20 000 employés ou plus. Ces organisations doivent en effet mettre en place des systèmes qui permettent à chaque employé d'avoir accès aux informations dont il a besoin pour accomplir sa tâche - un défi plus important encore pour les organisations qui s'appuient sur des systèmes traditionnels sur site et qui doivent désormais transiter vers le cloud. Les éléments préoccupants sont la sécurité, la conformité réglementaire et la gestion des dossiers sous-jacentes qui doivent être mises en place. »

Avec Alfresco Federation Services, les employés peuvent trouver les informations dont ils ont besoin plus rapidement, et effectuer ensuite les tâches qu'ils doivent accomplir - le tout depuis leur ordinateur, où qu'ils se trouvent. Cela permet également aux organisations de garder leurs informations stockées dans leur répertoire ou leur application actuels, mais de toujours profiter des avantages de l'Alfresco Digital Business Platform en créant une connexion entre le contenu et le répertoire pour faciliter la rétention, les retenues, les dispositions et les flux de travail.

Tony Grout de poursuivre : « En cette période sans précédent, la capacité de gérer les informations dans leurs emplacements actuels (« gérer sur place ») et de contrôler le contenu et les dossiers qui sont distribués sur des systèmes différents est une compétence critique qu'Alfresco Federation Services peut fournir. Quel que soit le lieu où le contenu se trouve, les employés peuvent chercher et régir les documents (ainsi qu'appliquer des politiques de rétention cohérentes sur leur contenu), qu'il soit stocké dans des applications Alfresco ou non-Alfresco - sans jamais quitter leur environnement Alfresco - et prendre des mesures à partir des résultats de recherche. »

Forrester** a rapporté que « les entreprises continuent d'utiliser un mélange d'applications provenant de plusieurs fournisseurs, à la fois sur site et dans le cloud. Les sociétés axées sur la croissance hériteront des systèmes de gestion de contenu des activités fusion et acquisitions. La récupération de ces contenus divers et des données associées avec des capacités d'interopérabilité ou de fédération est souvent un parcours plus rapide vers la création de valeur commerciale que les efforts de migration coûteux. »

Alfresco Federation Services protège également l'intégrité du contenu avec une conformité aux normes de gestion des dossiers et gouvernementales ouvertes, parmi lesquelles ISO 15489, ISO 16175, DoD 5015.02 CH2 et CH3, VERS, EgovG, et MoReq.

À propos d'Alfresco

Alfresco Software, Inc. (« Alfresco ») est une entreprise commerciale de logiciel open source qui développe et commercialise une plateforme commerciale numérique intensive de traitement, de contenu et de gouvernance, native dans le nuage. Il s'agit d'une plateforme intégrée unique construite à partir de zéro par Alfresco et qui est utilisée pour numériser les processus, et gérer les contenus et informations en toute sécurité. Alfresco est utilisé par plus de 1300 organisations de premier plan, parmi lesquelles figurent Cisco, le Musée canadien des droits de la personne, Delta Dental, Liberty Mutual, LexisNexis, Pitney Bowes, le Comité des chefs d'état-major interarmées, la NASA, RBC Capital Markets et le département de la Marine des États-Unis. Fondée en 2005, Alfresco a son siège à Boston, au Massachusetts, aux États-Unis et des opérations à Atlanta, en Géorgie ; à Maidenhead et Londres, au Royaume-Uni et à Sydney, en Australie. Pour de plus amples informations sur Alfresco, veuillez consulter le site http://www.alfresco.com.

