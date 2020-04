Bugworks lève 7,5 millions USD auprès d'un groupe d'investisseurs internationaux pour répondre au défi mondial des superbactéries mortelles





BANGALORE, Inde ; WILMINGTON, Delaware et ADELAÏDE, Australie, 23 avril 2020 /PRNewswire/ -- Bugworks Research Inc, une jeune entreprise biopharmaceutique mondiale attachée à la conception de nouveaux antibiotiques à large spectre, a annoncé la réalisation d'un investissement de 7,5 millions USD par les sociétés University of Tokyo Edge Capital (UTEC) au Japon et Global Brain Corporation (Global Brain) au Japon, ainsi qu'Acquipharma Holdings en Afrique du Sud. À ce jour, l'entreprise a levé 19 millions USD et 3one4 Capital est l'un de ses investisseurs.

Grâce à cet investissement, Bugworks est en mesure de terminer les études de phase 1 pour son candidat-médicament par voie intraveineuse de la série GYROX et de mener une piste de médicament oral vers le développement clinique. Le candidat-médicament de Bugworks, un inhibiteur de la gyrase-topoisomérase à double cible, soutenu par CARB-X depuis 2017, est un nouvel agent à large spectre ciblant les infections bactériennes sévères impliquées dans des indications graves en hôpitaux, au sein de la population et de menaces biologiques.

« UTEC a mené le tour d'investissement de série A de Bugworks en 2018, alors que nous avions identifié la résistance antimicrobienne (RAM) comme étant l'un des problèmes mondiaux de l'humanité, facilitant la collaboration de Bugworks avec l'écosystème japonais. Bugworks nous a fortement impressionnés par sa rigueur scientifique, ses données précliniques, les avancées de son développement commercial et son engagement à sauver des vies. Nous sommes aujourd'hui fiers de doubler notre investissement au sein de Bugworks », a déclaré Tomotaka Goji, associé principal et président d'UTEC.

« Comme nous avons pu le voir avec le COVID-19, les maladies infectieuses menacent l'existence humaine. La résistance antimicrobienne est un problème grave qui constitue, pour Global Brain, un besoin médical important n'ayant pas encore obtenu satisfaction. Nous sommes fiers de collaborer avec Bugworks pour commercialiser des solutions hautement différenciées dans le cadre de la RAM. Nous estimons que l'Inde est une région importante, tant du point de vue de l'innovation que du marché, et nous accélérons par conséquent nos activités d'investissement en Inde », a indiqué Yasuhiko Yurimoto, fondateur, PDG et associé général de Global Brain.

« Ce nouveau financement représente une validation de notre équipe et de nos ressources différenciées en matière de RAM, alors que nous amenons des investisseurs mondiaux réputés à nous aider dans notre mission de préparation à la pandémie en venant à bout des infections par superbactéries », a précisé le Dr Anand Anandkumar, PDG de Bugworks.

Profil des investisseurs

UTEC est une société de capital-risque en phase initiale basée à Tokyo avec plus de 500 millions USD d'actifs sous gestion, 11 introductions en bourse réussies ainsi que 11 fusions et acquisitions. UTEC investit dans de jeunes entreprises en phase de démarrage qui s'attachent à résoudre des problèmes mondiaux touchant l'humanité en recourant à une science et à une technologie approfondies.

Global Brain est une société de capital-risque basée à Tokyo disposant de bureaux à San Francisco, Londres, Séoul, Singapour et Jakarta. Avec plus de 1,5 milliard USD d'actifs sous gestion, Global Brain a investi dans plus de 200 start-ups sélectionnées parmi des jeunes entreprises entre la phase de démarrage et la phase de pré-introduction en bourse et a réalisé 17 introductions en bourse ainsi que 48 fusions et acquisitions.

Acquipharma Holdings est fonds d'investissement de type boutique spécialisé dans les sciences de la vie et basé en Afrique du Sud, qui investit dans Bugworks depuis 2016.

