Le chef national de l'Assemblée des Premières Nations déclare que l'annonce fédérale concernant le financement de l'éducation des Premières Nations est une étape importante pour investir dans les étudiants des Premières Nations et dans l'avenir du Canada

OTTAWA, le 22 avril 2020 /CNW/ - Le chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, affirme que l'annonce faite aujourd'hui par le premier ministre concernant de nouveaux fonds consacrés à l'éducation postsecondaire des Premières Nations est un investissement important pour les étudiants des Premières Nations et pour un Canada plus fort pour tous.

« En tant que chef national, j'ai exercé des pressions sur le Canada pour que le droit des Premières Nations à l'éducation, inhérent et issu des traités, soit appliqué et pour que nos étudiants reçoivent du soutien, a rappelé Perry Bellegarde, chef national de l'APN. Investir pour les Premières Nations, la population la plus jeune et qui connaît la plus forte croissance au Canada, est bon pour nous tous. »

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un investissement de 75 millions de dollars sur un an dans l'éducation postsecondaire des Autochtones, dont 65 millions de dollars serviront à soutenir les étudiants des Premières Nations inscrits à des programmes d'études postsecondaires. Cet investissement s'ajoutera aux fonds mis à la disposition des étudiants dans le cadre du Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP). Le PAENP vise à améliorer la situation socioéconomique des Premières Nations en fournissant aux étudiants admissibles des fonds pour qu'ils aient accès à des possibilités d'éducation au niveau postsecondaire, conformément au principe de prise en charge de l'éducation des Premières Nations par les Premières Nations.

L'Assemblée des Premières Nations tentera d'obtenir des précisions sur l'annonce d'aujourd'hui et continuera de pousser la Couronne à honorer et à respecter notre droit inhérent et issu des traités à l'éducation.

