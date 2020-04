Xinhua Silk Road : Seraphim lance le module à demi-cellules de 166 mm





PÉKIN, 22 avril 2020 /CNW/ - Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (Seraphim), fabricant en Chine des produits solaires de premier ordre, a dévoilé son nouveau module à demi-cellules de 166 mm le 22 avril, redéfinissant ainsi une nouvelle génération de modules photovoltaïques (PV) associant des tranches de silicium de dimension 166 mm et des barres omnibus multiples dans la technologie des demi-cellules.

Selon Seraphim, le nouveau module à demi-cellules de 166 mm présente une efficacité de 20 pour cent et une puissance maximale en sortie de 445 W.

Ce nouveau produit offre des performances supérieures tant en efficacité qu'en fiabilité. La technologie des barres omnibus multiples renforce les performances de la cellule tandis que la technologie de demi-cellules réduit les hétérogénéités, pertes de puissance, fissurations et points chauds, ceci améliorant de plus de cinq pour cent l'efficacité globale de la conversion.

Les séries bifaces sont en mesure de convertir l'énergie de la lumière incidente et de la lumière diffuse sur la face antérieure, tout en convertissant l'énergie provenant de la lumière réfléchie et de la lumière dispersée sur les faces postérieures. Ces modules ont ainsi un rendement plus élevé et une performance supérieure en conditions de faible éclairement énergétique. Seraphim a réussi à améliorer jusqu'à 70 ± 5 pour cent le taux de bifacialité du module, d'où une puissance maximale théorique de 579 W, ceci pouvant réduire de façon significative le coût moyen actualisé de l'énergie d'un projet.

Dans des conditions de terrain différentes, le module à demi-cellules de 166 mm peut augmenter la production d'électricité de 10 à 30 pour cent par rapport à un module à matrice unique (2 à 7 pour cent de génération en plus sur sol bitumé, 5 à 10 pour cent de génération en plus sur pelouse et 10 à 30 pour cent de génération en plus sur feuille d'aluminium).

Compte tenu des améliorations significatives de l'efficacité, la mise en application du nouveau module à demi-cellules de 166 mm peut réduire significativement le coût moyen actualisé de l'énergie, les coûts d'équilibre des systèmes, les coûts de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (IAC) ainsi que les coûts des terrains dans les grandes centrales électriques.

Le nouveau module à demi-cellules de 166 mm peut permettre d'économiser par rapport au module ordinaire au moins cinq pour cent sur le coût du watt dans les projets supérieurs à 1 MW. Il est attendu comme un concurrent sérieux sur le marché de l'électricité.

« Seraphim possède une expérience riche et unique dans la recherche et le développement, la fabrication et la technologie des modules, » a déclaré Polaris Li, président de Seraphim.

« Le nouveau module à demi-cellules de 166 mm a été strictement contrôlé sur des douzaines de connexions, depuis la sélection des matières premières jusqu'à la conception, la mise au point et la mise à l'essai. Nous sommes convaincus que l'introduction du nouveau module à demi-cellules de 166 mm va apporter de nouvelles percées dans l'évolution de l'industrie, » a ajouté Li.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/312799.html

