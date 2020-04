Le vlogueur britannique Stuart publie sur l'usine Sinopec Yanshan une vidéo devenue virale en attirant des millions de vues en quelques heures





BEIJING, 22 avril 2020 /CNW/ - Une vidéo en gros plan montrant la chaîne de production de l'usine Sinopec (« Sinopec », HKG : 0386) de Yanshan, enregistrée par Stuart, un blogueur britannique qui vivait en Chine, et diffusée via son compte des médias sociaux, montre comment les masques faciaux jetables et les masques KN95, avec emballage scellé sous vide, sont fabriqués à partir de grains de polypropylène.

La vidéo s'est propagée en ayant enregistrée 1,5 million de visionnages en quelques heures. Pour la visionner, cliquez ici https://youtu.be/OioiItQq0Kk.

« Une chaîne de production montée en 12 jours, il en sort tout ce produit; c'est incroyable », a commenté Stuart. Dans la vidéo, Stuart, en visite d'une journée, a commencé le tournage à la fabrication de tissus, à savoir à l'injection des grains de polypropylène dans la machine pour qu'ils soient fondus et extrudés en une feuille de tissu non tissé soufflé à chaud. La chaîne de production, étant automatisée, facilite le travail manuel tout en offrant un taux de rendement élevé. Stuart, suivant les indications de Xingqi Wang, directeur de la fabrication de plasthétique à l'usine Sinopec Yanshan, a aidé à rouler le tissu sur un carton et à l'emballer dans un ensemble de préparation fait de masques.

À ce jour, quatre chaînes de production de tissu non tissé par fusion-soufflage de l'usine Sinopec Yanshan ont atteint une production de masse. Forte de sa capacité de production de 12 tonnes par jour, l'usine peut fournir les matières premières nécessaires pour fabriquer 12 millions de masques médicaux par jour. Des 245,39 tonnes de tissus non tissés produits jusqu'ici par soufflage-fusion, 17,97 tonnes sont de type spécial destiné à la fabrication des masques KN95, ce qui réduit encore la demande sur le marché des matières premières pour masques médicaux et se traduit par un soutien important à la lutte contre la pandémie de COVID-19.

À propos de Sinopec Corp.

Sinopec Corp., l'une des principales sociétés intégrées d'énergie et de chimie en Chine, est surtout active dans l'exploration, la production, le transport et la vente de pétrole et de gaz naturel, de produits pétrochimiques et carbochimiques, de fibres synthétiques, d'engrais et d'autres produits chimiques, ainsi que d'autres matières premières et technologies.

En outre, Sinopec est investie dans la recherche, le développement et l'application de technologies énergétiques. En se donnant pour mission de « nourrir la beauté de la vie (fueling beautiful life) », l'objectif étant de devenir une entreprise de premier plan mondial dans les domaines de l'énergie et de la chimie, Sinopec poursuit des stratégies de valorisation, de développement axé sur l'innovation, d'allocation intégrée des ressources, de coopération ouverte et de croissance verte et réduite en carbone.

