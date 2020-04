Le FPI PRO annonce la distribution d'avril et présente une mise à jour sur ses activités





Au total, 92,3 % des loyers d'avril 2020 ont été reçus jusqu'ici

Les distributions mensuelles sont maintenant de 0,0375 $ pour rehausser les liquidités et réduire la dette

Le RRD est suspendu temporairement

Une position solide sur le plan de l'encaisse et des liquidités disponibles aux termes d'une facilité de crédit renouvelable

MONTRÉAL, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX: PRV.UN) a présenté aujourd'hui des paramètres financiers et opérationnels et une mise à jour sur ses activités dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

« Je suis heureux d'annoncer que la collecte des loyers d'avril a été très fructueuse malgré la pandémie de COVID-19 puisque nous avons reçu ou conclu des ententes de report de paiement relativement à 97,4 % de ces loyers. Ce pourcentage témoigne de la force sous-jacente et de l'ampleur de notre portefeuille immobilier diversifié dans le centre et l'est du Canada. Il traduit également la résilience fondamentale de notre bassin de locataires qui est bien diversifié en fonction des secteurs », a déclaré James Beckerleg, président et chef de la direction du FPI PRO.

« Pour préserver la vigueur de notre bilan et notre position sur le plan des liquidités sur le marché actuel, le conseil des fiduciaires du FPI PRO a décidé de modifier notre politique en matière de distributions afin de réduire les ratios de paiement et d'endettement du FPI PRO. Nous croyons que cette approche prudente nous permettra de profiter des capitaux nécessaires pour tirer parti d'occasions historiques. Les porteurs de parts en seront récompensés ultérieurement puisque, grâce au dynamisme accru de notre profil, nous pourrons mieux répartir nos capitaux parmi des initiatives relutives. La structure financière plus conservatrice devrait également attirer un plus grand bassin d'investisseurs », a ajouté M. Beckerleg.

« Nous avons aussi décidé de suspendre notre RRD, étant d'avis que l'émission de parts aux cours actuels, c'est-à-dire à un escompte considérable par rapport à leur valeur liquidative pendant la pandémie de COVID-19, ne semble pas dans l'intérêt fondamental du FPI ou de ses porteurs de parts.

Nous continuons de suivre de près les répercussions de la crise actuelle et tenons à préserver la santé et la sécurité de nos employés, de nos locataires et de nos partenaires immobiliers. Nous prendrons toutes les mesures qui s'imposent pour être en mesure de donner suite à de nouvelles initiatives une fois que la situation sera stabilisée », a conclu James Beckerleg.

Bassin de locataires solide

Les actifs du FPI PRO s'élèvent à environ 635 millions de dollars et la composition de ses locataires est bien diversifiée en fonction des secteurs. Au total, 87 % des loyers de base du portefeuille proviennent de locataires nationaux et gouvernementaux, et les dix principaux locataires représentent 34,4 % des loyers de base annuels. Au total, 65 % des loyers de base du segment des détaillants proviennent de locataires offrant des services essentiels au public, dont des épiceries, des pharmacies, des institutions financières, des bureaux gouvernementaux et des cliniques médicales.

Résumé des loyers perçus en avril 2020 :

Au total, 92,3 % des loyers bruts ont été perçus, dont auprès de locataires gouvernementaux et d'autres locataires qui, selon le cycle de perception historique, payent leur loyer à la fin du mois.

90,7 % de locataires d'immeubles industriels;



99,5 % de locataires d'immeubles commerciaux à usage mixte;



92,0 % de locataires d'immeubles à bureaux;



88,2 % de locataires de commerce de détail.

Des ententes de report temporaire des loyers ont été conclues pour 5,1 % des loyers bruts, et la majorité de ces loyers seront payables au cours du deuxième semestre de 2020.

Au total, 2,6 % des loyers bruts sont en souffrance, des discussions sont en cours avec les locataires et la situation est gérée au cas par cas.

Politique en matière de distributions et RRD

Le conseil des fiduciaires du FPI PRO a déclaré une distribution en espèces de 0,0375 $ par part de fiducie du FPI pour le mois d'avril 2020 ou de 0,45 $ sur une base annualisée. La modification de nos distributions mensuelles, qui étaient auparavant de 0,0525 $ par part, permettra au FPI de conserver environ 7 millions de dollars par année en fonction du nombre de parts actuellement en circulation, renforcera le bilan du FPI PRO et ramènera son ratio de paiement à un niveau plus conservateur. Ainsi, le FPI PRO pourra réduire son effet de levier et bénéficiera de la souplesse nécessaire pour répartir ses capitaux à l'avantage des investisseurs. La distribution du mois d'avril 2020 de 0,0375 $ par part de fiducie sera payable le 15 mai 2020 aux porteurs de parts inscrits au 30 avril 2020.

De plus, en réponse à la fluctuation actuelle des marchés boursiers causée par la pandémie de COVID-19, le FPI PRO suspend son régime de réinvestissement des dividendes (le « RRD ») dès maintenant. Le RRD est suspendu jusqu'à avis contraire et les distributions du FPI PRO ne seront versées qu'en espèces. À la réintégration du RRD, les participants qui y étaient inscrits au moment de sa suspension, et qui le seront encore à sa réintégration, continueront automatiquement d'y participer.

Position solide sur le plan des liquidités

Le FPI PRO dispose d'un bilan vigoureux et d'une bonne position sur le plan des liquidités. Au 22 avril 2020, le FPI PRO dispose d'une encaisse de 9 millions de dollars et de 3,5 millions de dollars aux termes d'une facilité de crédit renouvelable. En 2020, aucun prêt hypothécaire n'arrive à échéance et le ratio de la dette en pourcentage de la valeur comptable brute est d'environ 59 %.

Le FPI PRO a contracté un prêt à terme auprès d'un prêteur alternatif pour financer des acquisitions et des dépôts en vue d'acquisitions futures. Le prêteur alternatif a réduit la facilité sans préavis, la faisant passer de 30 millions de dollars à 9 millions de dollars en avril 2020, laquelle est maintenant entièrement utilisée. Bien que, compte tenu de la position actuelle du FPI PRO sur le plan des flux de trésorerie, il ne requiert aucune autre somme de cette source, la facilité pourrait ultérieurement être remplacée par une autre auprès d'un nouveau prêteur.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués dans les énoncés prospectifs ou qui sont implicites dans ceux-ci.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portent notamment sur des énoncés concernant le rendement financier futur du FPI PRO; l'exécution de sa stratégie de croissance, le versement des distributions, la réintégration ultérieure du RRD et le rendement du FPI PRO sur les marchés financiers. Les objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables, ii) le niveau futur d'endettement du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront toujours à ses attentes actuelles, iii) aucune modification apportée aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement du FPI PRO ni à ses activités, iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité à obtenir du financement et la valeur de ses actifs, correspondra toujours à ses attentes actuelles, v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada donnera les résultats escomptés selon les attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou à des titres de créance.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont tous expressément donnés sous réserve de la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés à la date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente du FPI PRO, qui est affichée sur SEDAR à www.sedar.com.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO (www.proreit.com) est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale, qui détient en propriété un portefeuille diversifié de 93 immeubles commerciaux répartis dans l'ensemble du Canada représentant une superficie locative brute de plus de 4,5 millions de pieds carrés. Créé en mars 2013, le FPI PRO concentre principalement ses efforts sur les marchés primaires et secondaires solides au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario tout en misant sur une exposition sélective dans l'Ouest canadien.

