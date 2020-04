Fonds Commémoratif à l'appui de la gend. Heidi Stevenson





OTTAWA, le 22 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation de la GRC a annoncé la création d'un nouveau fonds à l'appui de la gend. Heidi Stevenson. « C'est avec une immense tristesse que nous avons appris du décès de la gend. Heidi Stevenson, une membre avec 23 ans d'expérience avec la GRC, qui a perdu la vie alors qu'elle répondait à un appel de tireur actif » dit Kevin Lawton, directeur général de la Fondation de la GRC.

Lawton dit, « Le 19 avril marque une journée dévastatrice pour la Nouvelle-Écosse et tout le Canada. Cette journée restera gravée dans l'esprit de plusieurs pendant bien des années à venir. Les événements qui ont pris place sont incompréhensibles et de nombreuses familles ont perdu des êtres chers. Nos pensées sont avec la famille de Heidi ainsi que toutes les familles impactées par cette tragédie. »

Deux enfants ont perdu leur mère, et un mari a perdu son épouse. Des parents ont perdu leur fille, et de nombreuses autres personnes ont perdu une amie et collègue incroyable. Lawton dit « La famille de Heidi fait partie de la famille de la GRC et nous continuerons à les embrasser et les soutenir pendant les jours, semaines et mois à venir. ».

La Fondation de la GRC agira au nom de la famille de Heidi et de la GRC pour recevoir les dons du public, des groupes et organisations qui souhaitent soutenir la famille durant cette tragédie. Si vous voulez faire un don, s'il vous plait visitez https://rcmp-f.ca/fr/donation/. Des reçus de dons sont disponibles.

Établie en 1994, la Fondation de la GRC est un organisme de charité à but non lucratif au niveau international.

