Fiducie de placement immobilier Propriétés De Choix annonce ses résultats du premier trimestre clos le 31 mars 2020

TORONTO, le 22 avril 2020 /CNW/ - Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le premier trimestre, clos le 31 mars 2020. Le rapport du premier trimestre de 2020 aux porteurs de parts pourra être consulté sous l'onglet « Relations avec les investisseurs » de son site Web, à l'adresse www.choicereit.ca, ainsi que sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

« Nous sommes ravis de nos résultats du premier trimestre, lesquels reflètent la stabilité de notre portefeuille d'immeubles à revenu et la diminution de notre endettement par rapport au premier trimestre de 2019 », a déclaré Rael Diamond, président et chef de la direction de la Fiducie. « Vers la mi-mars, la pandémie de COVID-19 a commencé a frappé beaucoup de nos locataires et de collectivités partout au pays. La pandémie de COVID-19 n'a pas eu une incidence importante sur nos résultats financiers pour le trimestre considéré, mais notre équipe s'est affairée à mettre en place un train de mesures pour assurer la santé et le bien-être de notre personnel et de nos locataires », a-t-il ajouté.

Sommaire des résultats financiers selon les PCGR

(en milliers de dollars, sauf

Trimestres clos les indication contraire)











(non audité)

31 mars 2020

31 mars 2019

Variation Bénéfice net (perte nette)

332 742 $

(902 132) $

1 234 874 $ Bénéfice net (perte nette) par part après dilution

0,475



(1,346)



1,821





















Produits locatifs

324 911



322 973



1 938

Profit (perte) lié(e) à la juste valeur des parts échangeables1)

386 062



(990 504)



1 376 566

Pertes liées à la juste valeur, compte non tenu des parts échangeables2)

(135 665)



(10 417)



(125 248)





















Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation

104 147



94 171



9 976





















Nombre moyen pondéré de parts en circulation après dilution

700 625 695



670 451 259



30 174 436



1) Les parts échangeables sont comptabilisées à leur juste valeur selon le cours des parts de fiducie sur le marché, ce qui a une incidence défavorable sur les

résultats financiers lorsque le prix des parts de fiducie augmente et une incidence favorable lorsque leur prix diminue. 2) Les profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur, compte non tenu des parts échangeables, comprennent des ajustements de la juste valeur des immeubles de placement et de la rémunération fondée sur des parts.

Résultats trimestriels

Le bénéfice net s'est chiffré à 332,7 millions de dollars au premier trimestre de 2020 comparativement à une perte nette de 902,1 millions de dollars au premier trimestre de 2019. La hausse de 1,2 milliard de dollars est attribuable essentiellement à une variation favorable de 1,4 milliard de dollars de l'ajustement de la juste valeur des parts échangeables, atténuée par une variation défavorable de la juste valeur des immeubles de placement du fait d'une hausse de la prime de risque liée à certains immeubles de commerce de détail, immeubles industriels et immeubles de bureaux.

Sommaire des résultats financiers selon une base proportionnelle1)

(en milliers de dollars, sauf indication contraire)

Trimestres clos les (non audité)

31 mars 2020

31 mars 2019

Variation Produits locatifs1)

340 417 $

339 600 $

817 $ Résultat d'exploitation net (« REN »)1), selon la méthode de la comptabilité de trésorerie

231 531



232 609



(1 078)

REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie1)

211 715



208 059



3 656

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement1)

(148 206)



5 478



(153 684)





















Taux d'occupation (% de la SLB)

97,5 %

97,4 %

0,1 %



















Fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE »)2)

170 670



169 260



1 410

FPAE2) par part après dilution

0,244



0,252



(0,008)





















Montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté

















des FPAE »)2)

151 773



154 673



(2 900)

Montant ajusté des FPAE2) par part après dilution

0,217



0,231



(0,014)

Ratio de distribution du montant ajusté des FPAE2) après dilution

85,4 %

80,0 %

5,4 %



















Distributions en trésorerie déclarées

129 561



123 745



5 816

Nombre moyen pondéré de parts en circulation après dilution

700 625 695



670 451 259



30 174 436



1) Mesure non conforme aux PCGR qui comprend des montants attribuables aux biens détenus directement et aux coentreprises comptabilisées selon la méthode

la mise en équivalence. 2) Mesure non conforme aux PCGR.

Résultats trimestriels

Les FPAE (mesure non conforme aux PCGR) du premier trimestre de 2020 se sont établis à 170,7 millions de dollars, soit 0,244 $ par part après dilution, comparativement à 169,3 millions de dollars, soit 0,252 $ par part après dilution, au premier trimestre de 2019. Les FPAE ont augmenté du fait surtout des coûts d'emprunt moins élevés en raison de la réduction de l'endettement au deuxième trimestre de 2019, ce qui a été compensé en partie par une diminution du REN attribuable à la sortie d'un portefeuille de 30 immeubles au cours du troisième trimestre de 2019. La diminution par part s'explique par un nombre moyen pondéré de parts en circulation plus élevé sous l'effet d'un placement de titres de capitaux propres en mai 2019. Le produit de ce placement a été utilisé pour rembourser la dette.

Mise à jour sur la COVID-19

En tant que l'un des plus grands propriétaires bailleurs au Canada, Propriétés de Choix a un rôle important à jouer pour aider les Canadiens et leurs entreprises en cette période difficile et sans précédent. La Fiducie a accepté de soutenir les petites entreprises et les locataires indépendants admissibles en accordant un report de 60 jours pour le paiement du loyer, et ce, à compter du 1er avril 2020. Les montants reportés des locataires admissibles devront être remboursés sur une période de douze mois. Au 22 avril 2020, ces montants correspondaient à des loyers contractuels mensuels d'environ 5 millions de dollars. La Fiducie a également communiqué avec ses locataires de plus grande taille touchés par la COVID-19 et étudiera au cas par cas les demandes de report pour le paiement des loyers.

La plupart des contrats de location de la Fiducie exigent le paiement du loyer le premier jour de chaque mois. Au 22 avril 2020, la Fiducie avait reçu 86 % des loyers contractuels pour avril, comme il est démontré dans le tableau qui suit.





Pourcentage

des loyers

collectés Immeubles de commerce de détail

84 % Immeubles industriels

97 % Immeubles de bureaux

89 %1) Total

86 % 1) La tranche non collectée est avant tout attribuable à des locataires qui exploitent des commerces de détail situés dans des immeubles de bureaux.

Du côté des liquidités, selon les renseignements disponibles les plus récents, la Fiducie est en bonne position pour affronter la volatilité des marchés actuelle et toute incidence négative sur ses activités. La Fiducie doit toutefois poursuivre l'évaluation et la surveillance de la situation qui continue d'évoluer. La Fiducie a environ 1,3 milliard de dollars de disponibles aux termes de sa facilité de crédit renouvelable engagée et aucune dette importante ne vient à échéance d'ici la clôture de l'exercice.

La Fiducie s'attend à ce que ses projets d'aménagement soient retardés en raison de la COVID-19. Ces retards pourraient avoir une incidence sur la date d'achèvement des projets d'aménagement en cours, mais la Fiducie demeure certaine qu'avec le temps, ses projets d'aménagement lui permettront d'ajouter à son portefeuille des biens immobiliers de grande qualité à coût raisonnable.

Compte tenu de l'incertitude quant à la durée et à la gravité de la pandémie, il n'est pas possible d'estimer avec précision la durée et la gravité des incidences de la COVID-19 sur les résultats financiers et les activités de la Fiducie. Comme il a été annoncé le 6 avril 2020, la Fiducie a retiré ses perspectives pour 2020 qui étaient contenues dans son rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques que présente la COVID-19 sur la Fiducie, il y a lieu de se reporter à la rubrique 11 « Risques d'entreprise et gestion des risques » du rapport de gestion de la Fiducie pour le trimestre clos le 31 mars 2020.

Mesures financières non conformes aux PCGR et informations financières supplémentaires

Outre les mesures de performance déterminées conformément aux Normes internationales d'information financière (les International Financial Reporting Standards ou « IFRS » ou, encore, les « PCGR »), Propriétés de Choix utilise certaines mesures non conformes aux PCGR pour évaluer sa performance, et elle fournit ces mesures dans le présent communiqué de presse afin que les investisseurs puissent en faire de même. Ces mesures ainsi que les montants par part connexes ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, ne devraient pas être considérés comme des mesures de substitution au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation établis selon les IFRS. Par ailleurs, les mesures supplémentaires utilisées par la direction pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres fiducies de placement immobilier ou d'autres entreprises immobilières. Ces expressions, dont la comptabilisation selon une base proportionnelle lorsqu'il est question des « coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence », le résultat d'exploitation net (« REN »), les fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE ») et le montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE ») sont définies à la rubrique 13, « Mesures financières non conformes aux PCGR », du rapport de gestion de Propriétés de Choix pour le trimestre clos le 31 mars 2020, et sont rapprochées à la mesure conforme aux IFRS la plus comparable.

Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités et le rapport de gestion de Propriétés de Choix pour le trimestre clos le 31 mars 2020 sont publiés sur le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca , ainsi que sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com . Les lecteurs sont priés de consulter ces documents afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les résultats financiers de Propriétés de Choix ainsi qu'une analyse détaillée de ceux-ci.

Rapport de gestion, états financiers consolidés et notes afférentes

L'information figurant dans le présent communiqué de presse est un bref sommaire des résultats. Le présent communiqué de presse devrait être lu à la lumière du rapport du premier trimestre de 2020 aux porteurs de parts de Propriétés de Choix, qui comprend les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités et le rapport de gestion de la Fiducie et qui est publié à l'adresse www.choicereit.ca , et sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com .

Téléconférence et webémission

La direction tiendra une téléconférence (en anglais seulement) le jeudi 23 avril 2020 à 11 h (heure de l'Est) et diffusera simultanément une webémission audio. Pour accéder à la téléconférence, veuillez composer le 647-427-7450 ou le 1888?231?8191. L'enregistrement sera disponible deux heures après l'évènement au 416-849-0833 ou au 1-855-859-2056, en composant le code d'accès 9137276. Pour accéder au lien vers la webémission audio, veuillez cliquer sur « Évènements et webémissions » dans la section « Nouvelles et évènements » de notre site Web, à l'adresse www.choicereit.ca.

Assemblée annuelle des porteurs de parts

L'assemblée annuelle des porteurs de parts de Propriétés de Choix aura lieu le vendredi 24 avril 2020 à 10 h (heure de l'Est). En raison des incidences sur la santé publique de la pandémie de COVID-19 et dans un souci de protéger la santé et la sécurité de nos porteurs de parts, de nos collègues et de la communauté élargie, l'assemblée de cette année aura lieu sous forme d'assemblée virtuelle seulement, par l'intermédiaire d'une webémission en direct. Les porteurs de parts peuvent participer à l'assemblée en se joignant à la webémission en direct en ligne au https://web.lumiagm.com/166996853. Se reporter à la rubrique « Comment puis-je assister et participer à l'assemblée virtuelle? » de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction disponible en ligne à l'adresse www.choicereit.ca ou sur le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, pour obtenir des renseignements sur la façon d'assister et de voter à l'assemblée. La diffusion Web pourra être consultée sur notre site Web après l'assemblée. Veuillez vous reporter à la section « Relations avec les investisseurs » de notre site Web, à l'adresse www.choicereit.ca pour obtenir plus de détails au sujet de l'assemblée virtuelle.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, fiducie de placement immobilier diversifiée prééminente au Canada, est propriétaire, gestionnaire et promoteur d'un portefeuille de grande qualité composé de 724 biens immobiliers offrant au total 65,6 millions de pieds carrés de superficie locative brute. Ce portefeuille regroupe des immeubles de commerce de détail loués en majeure partie à des détaillants de biens de première nécessité ainsi que des actifs industriels, de bureau et résidentiels situés dans des marchés attrayants, et il propose un programme d'aménagement ambitieux. L'alliance stratégique de Propriétés de Choix avec son locataire principal, Les Compagnies Loblaw limitée, premier détaillant en importance au pays, est un avantage concurrentiel incontestable conférant à la Fiducie diverses occasions de croissance à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca , et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com .

Mise en garde concernant énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs qui portent sur les activités de Propriétés de Choix et sur le contexte dans lequel la Fiducie évolue. Ils sont fondés sur les attentes, estimations, prévisions et projections de la direction et ne sont pas garants de la performance future de la Fiducie. Ils comportent de nombreux risques et incertitudes qui sont indépendants de sa volonté et difficilement prévisibles. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qu'expriment ces énoncés prospectifs. Les lecteurs ne devraient donc pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Qui plus est, un énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est formulé. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la direction ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés de manière à rendre compte de nouvelles informations, de l'occurrence de nouveaux évènements ou d'un changement éventuel de circonstances.

Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Fiducie diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui sont décrits à la rubrique 11, « Risques d'entreprise et gestion des risques », du rapport de gestion de la Fiducie pour le trimestre clos le 31 mars 2020, lequel comprend le détail des risques et de l'information à présenter à l'égard de la COVID?19 et de son incidence sur la Fiducie.

