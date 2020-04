Canoe Financial simplifie sa gamme de produits d'actions mondiales





CALGARY, Alberta, 22 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial simplifie son offre de produits d'actions mondiales en projetant de fusionner la Catégorie portefeuille mondiale toutes capitalisations Canoe (le « Fonds en dissolution ») avec le Fonds d'actions mondiales Canoe vers le 3 juillet 2020. La fusion est conditionnelle à l'obtention de l'ensemble des approbations nécessaires des autorités de réglementation et des porteurs de titres. Dès maintenant, il n'est plus possible de souscrire des parts de série O du Fonds en dissolution.



L'approbation des porteurs de titres du Fonds en dissolution sera sollicitée à des assemblées extraordinaires qui auront lieu le 15 juin 2020 ou vers cette date. Une description de la fusion sera présentée dans les documents concernant les assemblées qui seront envoyés par la poste aux porteurs de titres inscrits en date du 5 mai 2020.

Si la fusion projetée est approuvée, les porteurs de titres de chaque série du Fonds en dissolution recevront des titres d'une série du Fonds prorogé qui comportent des frais de gestion identiques ou inférieurs aux frais de gestion associés à leur série actuelle, à raison d'un dollar pour un dollar. Si la fusion projetée est approuvée, les souscriptions, échanges et rachats de titres du Fonds en dissolution seront suspendus le jour ouvrable qui précède la date de la fusion (sauf les souscriptions de parts de série O, qui sont suspendues dès aujourd'hui). Le Fonds en dissolution sera liquidé dès que possible après la fusion.

