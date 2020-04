Doré Copper prolonge la minéralisation de Corner Bay de 200 mètres, recoupant 7,25 mètres à 2,46 % cuivre, 0,59 g/t d'or et 5,0 g/t d'argent avec des forages à l'extérieur de la zone (ép.v. approx. 4,26 mètres)





TORONTO , 22 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Doré Copper Mining Corp. (la « Société » ou « Doré Copper ») (TSXV: DCMC) est heureuse d'annoncer les résultats de deux intersections additionnelles dans le cadre de son programme de forage 2020 sur le gisement Corner Bay. Ces résultats complètent les analyses des sondages annoncés le 3 mars 2020. Les deux sondages prolongent le gisement d'environ 200 mètres en aval-pendage, le gisement demeurant ouvert latéralement et en profondeur.



Points saillants :

CB-20-16 : 7,25 mètres à 2,46 % Cu, 0,59 g/t Au et 5,0 g/t Ag (ép.v. approx. 4,26 mètres)

CB-20-16W1 : 2,3 mètres à 2,67 % Cu, 0,17 g/t Au et 6,2 g/t Ag (ép.v. approx. 1,5 mètre). Cette zone faisait partie d'une grande zone de cisaillement minéralisée de 33,1 m (ép.v. 21,85 m) titrant 0,56 % Cu.

Le programme de forage de la Société a été arrêté le 24 mars dernier lorsque le gouvernement du Québec a annoncé l'arrêt de toutes les activités non essentielles en raison de la pandémie COVID-19. Une fois que le gouvernement aura déclaré que l'exploration minière est une activité essentielle, le forage devrait reprendre peu après sur le gisement Cedar Bay, où les forages précédents ont recoupé de nombreuses intersections à haute teneur, notamment 2,4 m titrant 19,5 g/t Au et 1,67 % Cu dans le sondage CDR-18-02, et 2,4 m titrant 15,4 g/t Au et 4,54 % Cu dans le sondage CDR-18-03.

Ernest Mast, président et chef de la direction de Doré Copper, a déclaré : « Les deux dernières intersections à Corner Bay soutiennent la continuité de la minéralisation et démontrent le potentiel d'accroître la taille du gisement latéralement vers le sud et en profondeur. Ceci soutient l'éventuel redémarrage du camp en étoile en utilisant notre usine existante de 2 700 tpj. CB-20-16W1 est particulièrement intéressant puisque cette intersection faisait partie d'une zone de cisaillement de 33,1 m qui a titré 0,56 % Cu. Il s'agit de l'une des zones de cisaillement minéralisées les plus épaisses forées à Corner Bay, démontrant ainsi qu'il y a un potentiel de trouver des zones minéralisées très épaisses à plus haute teneur. »

Programme de forage de Corner Bay

Les intersections CB-20-16 et CB-20-16W1 prolongent le gisement principal sous le dyke de diorite en aval-pendage d'environ 200 mètres. Ces sondages font suite aux résultats de 2020 annoncés le 3 mars, qui comprennent le CB-20-17 qui a recoupé 7,0 mètres à 9,08 % Cu et 0,41 g/t Au.

Tableau 1 - Intersections de forage à Corner Bay complétant le programme de forage initial de 2020

Sondage De

(m) À

(m) Largeur*

(m) Cu

(%) Au

(g/t) Ag

(g/t) CB-20-16 1187,95 1195,2 7,25 2,46 0,59 5,0 CB-20-16W1 1156,0 1158,3 2,3 2,67 0,17 6,2

*Les épaisseurs vraies sont estimées à 60 % pour le CB-20-16 et à 65 % pour le CB-20-16W1.

Le sondage CB-20-16 a été foré avec un azimut de 89 degrés et un pendage de 69,5 degrés. Le sondage CB-20-16W1 a été foré avec un azimut de 89 degrés et un pendage après coin de 66 degrés.

Une vue isométrique des intersections est présentée ci-dessous dans une section longitudinale du secteur au sud du gisement sous le dyke.

Figure 1 accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f9a081ef-4a24-4b6c-b649-31e272defa10/fr

Figure 2 accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/125916e4-a8d6-47fc-b874-13632bbe20d9/fr

Le projet Corner Bay possède des ressources indiquées de 1,35 Mt à des teneurs moyennes de 3,01 % Cu et 0,29 g/t Au, contenant 89,8 Mlb de cuivre et 13 000 onces d'or, et des ressources présumées de 1,66 Mt à des teneurs moyennes de 3,84 % Cu et 0,27 g/t Au, contenant 140,3 Mlb de cuivre et 15 000 onces d'or, en tenant compte d'une teneur de coupure de 1,5 % Cu et d'un prix du cuivre de 3,25 $ US la livre (Source : Technical Report on the Corner Bay and Cedar Bay Projects, Northwest Québec, Canada, daté du 15 juin 2019 et préparé par Luke Evans, M.Sc., P.Eng.).

Propriété Cedar Bay

La Société dispose actuellement de deux foreuses à Cedar Bay. Les forages ont cessé le 24 mars, en raison de l'arrêt des activités non essentielles déclaré par le gouvernement du Québec en réponse à la pandémie COVID-19. Une fois que les activités d'exploration seront classées comme essentielles, la Société prévoit reprendre ses activités de forage tout en mettant en place des mesures d'hygiène et de distanciation personnelle pour arrêter la propagation du virus.

Le programme de forage en cours à Cedar Bay permettra de tester la zone 10-20 qui consiste en trois veines parallèles (actuellement définies) où les forages précédents ont recoupé de nombreuses intersections à haute teneur en cuivre et en or, dont 2,4 m titrant 19,5 g/t Au et 1,67 % Cu dans le sondage CDR-18-02, et 2,4 m titrant 15,4 g/t Au et 4,54 % Cu dans le sondage CDR-18-03. Le programme de forage permettra également de tester en profondeur la veine principale de Cedar Bay.

La Société utilise Miiken Drilling comme entrepreneur en forage. Miiken est une coentreprise entre Forages Chibougamau Ltée, la communauté des Premières nations d'Oujé-Bougoumou et la communauté des Premières nations de Mistissini, toutes deux situées dans le territoire d'Eeyou Istchee.

La préparation des échantillons et les analyses ont été effectuées chez SGS lab à Val-d'Or, au Québec. Les échantillons ont été pesés, séchés, broyés à 75 % passant 2 mm, divisés en 250 g, pulvérisés à 85 % passant 75 microns. Les échantillons ont ensuite été testés par pyroanalyse pour l'Au (30 g) et par fusion au peroxyde de sodium ICP-MS pour 34 éléments.

L'AQ/CQ est effectué à l'interne par les géologues de Doré Copper, sous la supervision du gérant de l'exploration. Les échantillons de contrôle (blancs et standards - 4 % du total des échantillons avec 2 % de duplicatas de carottes) qui ont été insérés dans les lots d'échantillons sont vérifiés par rapport à leurs valeurs certifiées et sont considérés comme réussis s'ils se situent à moins de 3 écarts types de la valeur certifiée. Les duplicatas sont évalués les uns par rapport aux autres afin de déterminer la distribution de la minéralisation (pépite). Si les échantillons de contrôle présentent des écarts importants, nous demandons que le lot entier soit à nouveau analysé.

Les résultats de forage historiques qui ont été divulgués dans le présent communiqué de presse au sujet de Corner Bay et Cedar Bay sont tirés du rapport technique intitulé « Technical Report on the Corner Bay and Cedar Bay Projects, Northwest Québec, Canada » daté du 15 juin 2019 et préparé par Luke Evans, M.Sc., P.Eng., qui est disponible sous le profil de Doré Copper sur SEDAR à www.sedar.com.

Andrey Rinta, P. Geo., gérant de l'exploration de la Société et une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101, a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

À propos de Doré Copper Mining Corp.

Doré Copper est engagée dans l'acquisition, l'exploration et l'évaluation de propriétés minières. Doré Copper a réalisé une opération admissible le 13 décembre 2019, ce qui lui a permis de s'établir en tant qu'explorateur et développeur de projets de cuivre et d'or dans la région de Chibougamau, au Québec, Canada. Par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive CBAY Minerals Inc., Doré Copper détient une participation de 100 % dans les projets d'exploration Corner Bay et Cedar Bay, tous deux situés dans les environs de Chibougamau, au Québec, ainsi que dans l'usine Copper Rand d'une capacité de 2 700 tpj. Doré Copper a l'option d'acquérir une participation de 100 % dans la propriété Joe Mann (voir le communiqué de presse du 2 janvier 2020 ), selon laquelle si certaines exigences en matière de paiements et de dépenses sont respectées sur une période de trois ans, la Société deviendra le propriétaire en propriété exclusive de la propriété Joe Mann de 1 990 hectares.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Doré Copper, veuillez visiter le site Web de la Société à www.dorecopper.com ou consulter les documents déposés par Doré Copper sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Ernest Mast

Président et chef de la direction

Téléphone : (416) 792-2229

Courriel : emast@dorecopper.com

