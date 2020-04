Scientist.com lance le Centre de collaboration autour du COVID-19 pour aider les chercheurs à lutter contre la pandémie





Scientist.com, place de marché leader du secteur de la santé pour la recherche en sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui le lancement du Centre de collaboration autour du COVID-19 (COVID-19 Collaboration Center, CCC), site Web gratuit qui regroupe des descriptions et des liens vers des projets de recherche, des services de laboratoire, des réactifs, des sources de financement, des essais cliniques et d'autres ressources susceptibles d'aider dans le cadre de la recherche de traitements, de remèdes et de vaccins contre le COVID-19.

« Nous avons créé le CCC car il était urgent que les scientifiques et les non-scientifiques puissent partager des idées et se regrouper pour trouver un traitement », a déclaré Chris Petersen, directeur technique et fondateur de Scientist.com. « Bien que le COVID-19 représente un défi historique, l'expertise, la collaboration et le travail acharné permettront aux scientifiques, chercheurs et professionnels médicaux du monde entier de stopper cette pandémie. »

Créé par les développeurs de logiciels et scientifiques de Scientist.com, le CCC vise à permettre aux scientifiques et non scientifiques de faire facilement le tri parmi la multitude d'informations de recherche actuellement produites quotidiennement sur le COVID-19. Le CCC est divisé en sept sections - recherche, fournisseurs, financement, outils de suivi, littérature, équipements de protection individuelle (EPI), et consortiums - et comporte des sous-sections au sein desquelles il est facile de naviguer, ainsi que des pages et des liens mis à jour quotidiennement.

« Nos employés se sont regroupés pour créer le CCC parce que nous avons réalisé que nous étions dans une position unique pour regrouper des ressources importantes susceptibles d'aider dans le cadre de la recherche de traitements contre le COVID-19 », a déclaré Diana Ourthiague, PhD, vice-présidente principale des comptes clients chez Scientist.com. « Le temps est venu de travailler ensemble, de partager des idées et de prêter main-forte pour stopper cette pandémie. »

À propos de Scientist.com

Scientist.com est la première place de marché optimisée par IA de l'industrie pharmaceutique pour la recherche et le développement externalisés. Cette place de marché simplifie l'ensemble du processus d'approvisionnement en matière de R&D, économisant du temps et de l'argent, réduisant les risques et donnant accès aux technologies et aux outils innovants les plus récents. Scientist.com exploite des places de marché d'entreprises privées, pour la plupart des grandes sociétés pharmaceutiques mondiales, la Biotechnology Innovation Organization (BIO) et les National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis. Depuis sa fondation en 2007, Scientist.com a levé plus de 39 millions USD auprès de 5AM Ventures, Leerink Transformation Partners et Heritage Provider Network, entre autres.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur scientist.com.

Rejoignez Scientist.com sur les réseaux sociaux :

LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook et Instagram.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 avril 2020 à 16:50 et diffusé par :