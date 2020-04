La Banque CIBC fait don de 100 000 $ à la Fondation de la GRC et au centre de santé IWK en réponse à la tragédie survenue en Nouvelle-Écosse





TORONTO, le 22 avril 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) fait don de 50 000 $ à la Fondation de la GRC et de 50 000 $ au centre de santé IWK, un centre de santé de premier plan en Nouvelle-Écosse, en réponse aux événements tragiques survenus récemment dans la province.

Le financement accordé à la Fondation de la GRC servira à appuyer le travail local visant à réduire la violence et à assurer la sécurité des collectivités canadiennes. Le financement au centre de santé IWK sera affecté à son programme virtuel de santé mentale, que le centre s'efforce d'élargir en raison de l'augmentation du nombre d'appels provenant du public, et de recommandations des cliniciens et des médecins. Grâce aux services de consultation en ligne et à d'autres services, le programme soutient les victimes, leurs familles, les premiers répondants et toutes les personnes touchées par le traumatisme.

« Nous unissons nos efforts à ceux de nos clients, des membres de l'équipe et de nos collectivités touchées par la tragédie dévastatrice en Nouvelle-Écosse. Nos pensées accompagnent les amis et les familles qui ont perdu des êtres chers, a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales. Nous sommes reconnaissants envers les héros locaux et les premiers répondants qui travaillent sans relâche pour assurer la sécurité des gens. Cet événement incomparable a touché le coeur de tous les Canadiens et nous sommes ici pour les appuyer. »

