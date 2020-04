Réouverture des écoles - La santé et la sécurité du personnel avant tout





MONTRÉAL, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - La présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier, réagit à l'annonce du premier ministre François Legault concernant le scénario de réouverture graduelle des écoles publiques qui serait dévoilé au cours des prochains jours.

« Nous avons entendu, comme tout le monde, la déclaration du premier ministre concernant le dépôt d'un scénario d'ouverture graduelle de certaines écoles au Québec. Étant donné que nous n'avons aucun détail à l'heure actuelle, nous attendrons que le gouvernement nous communique son plan avant de le commenter. Nous réitérons néanmoins l'importance que les acteurs concernés soient parties prenantes de l'opération et qu'ils soient consultés à chacune des étapes en vue d'assurer la meilleure communication possible avec le personnel. Le gouvernement a la responsabilité de répondre aux inquiétudes et de protéger la population. Comme nous l'affirmons depuis le début de la pandémie, nous offrons toute notre collaboration afin de lutter contre la propagation du virus et sauver des vies. Dans ce contexte, nous nous attendons à ce que le gouvernement émette des protocoles clairs, stricts et transparents afin d'assurer la santé et la sécurité du personnel, des élèves et des centaines de milliers de familles touchées. La santé, la sécurité et la prévention doivent primer avant la précipitation. C'est non négociable », a commenté Sonia Ethier.

