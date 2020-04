Cascades figure au palmarès des 50 meilleures décisions corporatives pour la planète





KINGSEY FALLS, ON, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - Pour souligner le 50e anniversaire du Jour de la Terre, les organisations Earth Day Canada et Earth Day Initiative, en collaboration avec le média Corporate Knights, ont lancé le palmarès des 50 meilleures décisions corporatives pour la planète. Cascades est heureuse d'en faire partie pour son rôle de pionnière en matière de recyclage. La volonté ferme de l'entreprise de favoriser les fibres recyclées dans la fabrication de ses produits a joué un rôle clé dans cette décision.

« Dans les années 50, nous ne pouvions pas nous douter que l'idée toute simple de détourner la matière des sites d'enfouissement pour la valoriser ferait autant de chemin. En redonnant plusieurs vies à la matière, nous réduisons la pression sur les ressources naturelles et réduisons le gaspillage. Même si l'idée n'était pas populaire à l'époque, je suis fier que nous ayons été fidèles à nos valeurs et à nos idéaux, et que nous continuions de l'être », a confié Alain Lemaire, cofondateur et président du conseil d'administration de Cascades.

« Encore aujourd'hui, 83 % de la matière utilisée pour fabriquer nos produits est issue de la récupération et 77 % de nos résidus sont valorisés. Grâce aux efforts et à la créativité de nos employés, nous continuons aujourd'hui de développer pour nos clients des produits qui les aident à redéfinir leurs marchés et à réduire leur empreinte environnementale. Et ce, tout en continuant de réduire notre consommation d'eau et d'énergie », a poursuivi Mario Plourde, président et chef de la direction de l'entreprise.

« Les Green 50 sont des exemples de moments qui révèlent l'impact profond que les entreprises peuvent avoir sur la planète lorsqu'elles mènent le changement plutôt que de le suivre », a déclaré Pierre Lussier, directeur exécutif de Jour de la Terre Canada. « Le Top 50 n'est pas une approbation de tout l'héritage d'une entreprise. C'est la reconnaissance qu'un acte ­ une initiative du chef du développement durable, une grande collaboration avec des organisations à but non lucratif, des régulateurs et des entreprises aux vues similaires, un PDG soucieux du développement durable - peut changer la donne », a ajouté M. Lussier.

La liste des 50 initiatives corporatives positives pour la planète est répertoriée sur le site web de Corporate Knights. Cascades tient à souligner la présence de plusieurs de ses partenaires d'affaires dans ce palmarès.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 12 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Les appels de candidatures pour faire partie du Green 50 ont eu lieu en février 2020. Corporate Knights a parallèlement communiqué avec près de 100 leaders dans divers secteurs et industries pour obtenir leur avis. Une équipe de conseillers experts a contribué à réduire la liste restreinte à 150, puis un panel de juges a voté sur les 50 meilleurs choix : https://www.corporateknights.com/channels/leadership/green-50-15873660/

