EURO RESSOURCES FAIT APPEL À UN CONSEIL FINANCIER POUR ÉVALUER DES OPPORTUNITÉS DE REDEVANCES ET DE SOURCES DE PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES

Paris, France, le 22 avril 2020 : EURO Ressources S.A. (« EURO » ou la « Société ») (Paris : EUR) annonce aujourd'hui avoir désigné la banque d'investissement canadienne PI Financial Corp pour l'aider à identifier et à évaluer les opportunités de redevances et de produits susceptibles d'enrichir son portefeuille actuel, basé sur la redevance de la mine d'or Rosebel en production (la « redevance Rosebel »).

EURO affiche un bilan solide, avec une trésorerie de 31,6 millions d'euros (au 31 décembre 2019) et aucune dette. La Société continue de générer une trésorerie élevée grâce à la redevance Rosebel. En 2019, les produits attribuables à la redevance Rosebel se sont élevés à 24,2 millions d'euros (2018 : 23,5 millions d'euros) sur la base d'un prix moyen de l'or en 2019 de 1 393 dollars américains par once d'or.

M. Tidiane Barry, Directeur Général d'EURO, a déclaré : « La solidité de notre trésorerie et de notre situation financière nous permet d'envisager de développer notre portefeuille en recherchant des opportunités porteuses d'une valeur accrue pour nos actionnaires ».

À propos d'EURO

EURO est une société française dont les principaux actifs sont une redevance sur la mine d'or Rosebel au Suriname (la « redevance Rosebel »), une redevance relative aux concessions Paul Isnard, et des titres négociables. La mine d'or Rosebel est détenue à 95 % et exploitée par IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD »). La redevance sur la production nette d'affinage couvre la production future des concessions Paul Isnard et une zone d'intérêt les entourant en Guyane française, détenue dans le cadre d'un accord de joint-venture entre Columbus Gold corp. et Nord Gold SE.

EURO a environ 62,5 millions d'actions en circulation. Au 31 décembre 2019, IAMGOLD France S.A.S. (« IAMGOLD France »), une filiale indirectement détenue en totalité par IAMGOLD, détenait environ 89,71 % de toutes les actions en circulation d'EURO. Au 31 décembre 2019, IAMGOLD France détenait 56 058 191 actions représentant 112 116 382 droits de vote, soit environ 94,25 % des droits de vote d'EURO. Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double.





Notes concernant les prévisions : certaines déclarations de ce communiqué sont des prévisions. Les investisseurs sont avertis contre l'imprévisibilité inhérente aux prévisions, car celles-ci comportent des risques et des incertitudes. Il ne peut y avoir de certitude que l'évolution de la Société soit celle anticipée par sa direction.

Ce communiqué n'est pas destiné à la distribution aux agences de presse américaines, ni à la diffusion aux États-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans les présentes n'ont pas été inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (« Securities Act ») et ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis ou à une personne des États-Unis sans inscription en vertu de la Securities Act ou sans dispense des exigences d'inscription de cette loi.

Des informations supplémentaires sur EURO Ressources S.A. sont disponibles sur le site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Pour toute autre demande de renseignement, veuillez-vous adresser à :

Tidiane Barry

Directeur Général

Tél. : +1 450 677 0040

Email : tbarry@euroressources.net Sophie Hallé

Directeur Général Délégué

Tél. : +1 450 677 0040

Email : shalle@euroressources.net

