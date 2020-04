Les municipalités ont besoin d'aide fédérale maintenant, selon le plus grand syndicat du Canada





Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le plus grand syndicat du Canada, demande au gouvernement fédéral de collaborer avec les provinces afin d'offrir un appui financier direct et immédiat aux municipalités. D'un océan à l'autre, les municipalités veillent à ce que les services publics essentiels soient offerts malgré la pandémie de la COVID-19. Elles font toutefois face à des défis fiscaux majeurs, qui compromettent leur capacité de continuer à fournir ces services.

« Nous savons à quel point ces services sont importants pour aider nos communautés à traverser cette période de pandémie. Les Canadiennes et Canadiens comptent sur leurs gouvernements municipaux afin d'assurer la salubrité et la propreté de l'eau potable, le fonctionnement des transports en commun afin que nos employés de la santé puissent se rendre au travail, les déplacements des secouristes, et bien plus encore. Nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser tomber. Ils ont besoin d'un soutien financier direct, et ils en ont besoin dès maintenant », a déclaré le président national du SCFP, Mark Hancock.

« Les Canadiens ne peuvent pas se passer de ces services, mais les municipalités peinent à les maintenir. Les municipalités ne devraient pas avoir à se débrouiller seules. Elles ont besoin du soutien financier des gouvernements fédéral et provinciaux immédiatement », a ajouté le secrétaire-trésorier national du SCFP, Charles Fleury.

Le report de l'impôt foncier et la perte des taxes pour des services comme les loisirs, les stationnements et les permis d'événements et de construction nuisent à la capacité des municipalités de payer leurs employés et de maintenir les services. Les municipalités n'ont pas les leviers fiscaux qu'ont les gouvernements fédéral et provinciaux pour aider à combler le déficit.

En tant qu'employeurs du secteur public, les municipalités n'ont pas accès à la Subvention salariale d'urgence du Canada, même si elles sont en train de perdre d'importants revenus, comme le SCFP l'a indiqué dans une lettre au ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, et à la ministre fédérale de l'Emploi, Carla Qualtrough, plus tôt, ce mois-ci.

Le Congrès américain a récemment alloué 67,5 $ milliards US pour fournir un soutien direct aux municipalités dans le cadre de son plan pour contrer les effets de la COVID-19. Certains experts estiment que des mesures correspondantes pour les municipalités canadiennes seraient de l'ordre de 10 milliards de dollars.

Le SCFP compte près de 200 000 dans le secteur municipal, offrant des services essentiels comme le transport en commun, la collecte des ordures, l'entretien des routes, l'approvisionnement en eau et son assainissement, la planification, la santé publique et la garde à l'enfance. Les Canadiens comptent sur ces services essentiels chaque jour.

Communiqué envoyé le 22 avril 2020 à 14:15 et diffusé par :