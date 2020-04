L'intégrité de connexion automatisée Verotm de Weatherford réalise avec succès 100 opérations et 33 000 connexions tubulaires





HOUSTON, 22 avril 2020 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC Pink : WFTLF) a annoncé ce jour que depuis son entrée sur le marché, son intégrité de connexion automatisée Verotm a permis de réaliser avec succès 100 opérations et 33 000 connexions tubulaires dans le monde entier. Vero emploie l'intelligence artificielle pour minimiser les risques liés à la sécurité et valide une bonne intégrité dès la tête du puits et sur la profondeur totale.

Depuis son lancement en novembre 2018, Vero a permis de créer de la valeur commerciale pour des producteurs partout dans le monde. Parmi les résultats notables et concrets, on peut citer :

Qatar (offshore) : mise en place d'une tige de complétion dans deux puits et réutilisation de 75 % de tuyaux en plus par rapport à la norme, grâce à l'automatisation du processus d'interruption de la connexion.

: mise en place d'une tige de complétion dans deux puits et réutilisation de 75 % de tuyaux en plus par rapport à la norme, grâce à l'automatisation du processus d'interruption de la connexion. Mer du Nord : réalisation de plus de 1200 raccords de complétion tout en atteignant un taux d'exécution record.

réalisation de plus de 1200 raccords de complétion tout en atteignant un taux d'exécution record. Azerbaïdjan (offshore) : sept complétions ont été effectuées, avec plus de 2900 connexions et zéro dommage à la connexion.

sept complétions ont été effectuées, avec plus de 2900 connexions et zéro dommage à la connexion. Argentine : économie de 24 heures de forage sur plus de 1000 connexions, avec zéro dommage dans les complétions de trois puits.

économie de 24 heures de forage sur plus de 1000 connexions, avec zéro dommage dans les complétions de trois puits. Norvège : amélioration de performance opérationnelle de 15 pour cent sur une mécanisation déjà établie, se traduisant par une opération sur revêtement de tubage la plus rapide avec cette plateforme de forage en quatre ans.

amélioration de performance opérationnelle de 15 pour cent sur une mécanisation déjà établie, se traduisant par une opération sur revêtement de tubage la plus rapide avec cette plateforme de forage en quatre ans. Dans le monde entier : élimination de plus de 10 000 heures d'exposition du personnel aux risques liés à la sécurité au niveau des planchers des plateformes.

« Vero est la technologie la plus disruptive jamais utilisée pour le tubulaire, et les opérateurs du monde entier en prennent conscience et profitent de sa valeur exceptionnelle », a déclaré Dean Bell, président pour le Forage, l'évaluation et l'intervention chez Weatherford. « En remplaçant les erreurs d'appréciation qui sont le propre de l'humain par les technologies AutoMakeup et AutoEvaluate, Vero repousse les limites du tubulaire pour aider les opérateurs à construire des puits qui durent toute une vie. »

En appliquant l'intelligence artificielle à chaque étape depuis la fabrication des tuyaux jusqu'à l'installation des puits, Vero améliore l'efficacité du vissage des raccords et élimine les erreurs inévitables liées à l'appréciation humaine au cours du processus de connexion. Ainsi, cette solution peut minimiser le risque d'écroulement catastrophique de puits en raison de raccords défaillants, réduire sensiblement le coût total de propriété du puits, minimiser les risques en matière de sécurité et protéger la réputation de l'entreprise.

