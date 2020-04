Crise de la COVID-19 - La FECQ satisfaite des investissements du gouvernement Trudeau visant à soutenir les étudiants pendant la crise





MONTRÉAL, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) est ravie de voir les investissements massifs annoncés par le gouvernement fédéral ce matin, lors du point de presse quotidien. Ce sont plus de 9G$ qui ont été investis dans diverses mesures visant à soutenir et aider les étudiants durant la crise de la COVID-19 et pour la prochaine année scolaire.

MESURES ANNONCÉES

Pour les étudiants qui ne sont pas admissibles à la Prestation canadienne d'urgence, le gouvernement fédéral a mis en place la Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants , qui octroie à chaque étudiant qui n'est pas en mesure de se trouver un emploi saisonnier entre 1250$ et 1750$ par mois de mai à août 2020 ;

D'importants investissements ont également été annoncés pour le Programme canadien de bourses aux étudiants (PCBE). Le Québec ayant son programme distinct d'aide financière aux études, la FECQ s'assurera que l'argent investi par le gouvernement fédéral aille directement dans les poches de la population étudiante, au même titre que dans le reste du pays.

CITATIONS

« Ce que le gouvernement Trudeau a démontré ce matin est une sensibilité à la situation particulièrement précaire de la population étudiante », souligne Philippe Clément, président de la FECQ. « Confrontée à une anxiété financière à cause de la crise, celle-ci pourra accéder à un fond d'aide qui lui est particulièrement dédié pour les mois d'été qui s'avéreront difficiles pour plusieurs »

« Pour ce qui est de l'aide financière aux études, la FECQ veillera à ce que le gouvernement du Québec emboîte le pas au gouvernement fédéral et investisse ces sommes dans une série de mesures d'aide aux étudiants », ajoute M. Clément.

À PROPOS DE LA FECQ

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) représente près de 78 000 membres provenant de 27 cégeps répartis sur tout le territoire québécois. Depuis plus de 25 ans, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'études de la population étudiante collégiale québécoise en étant la seule organisation à représenter exclusivement leurs intérêts.

