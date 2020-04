L'après COVID-19 et la relance économique : les PME doivent être prêtes pour mieux rebondir





MONTRÉAL, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'onde de choc de la COVID-19 a touché grandement les entreprises, particulièrement les PME, en réduisant leurs activités, voire en les arrêtant. Raymond Chabot Grant Thornton, toujours soucieuse de la croissance des entreprises d'ici et de leur pérennité, lance Solutions PME, des services orientés sur les stratégies de continuité des affaires et adaptés à la relance des opérations des entreprises, dans un contexte changeant et incertain.

« S'il y a une condition de succès pour permettre à l'économie du Québec de se redresser, c'est la réussite de nos entreprises. Nos moteurs économiques doivent se préparer à rebondir et, pour y arriver, plusieurs doivent dès maintenant composer avec une nouvelle réalité. L'agilité, l'innovation et la proactivité deviennent des ingrédients essentiels au succès des entreprises. Raymond Chabot Grant Thornton peut activement contribuer à cette recette gagnante », a indiqué le président et chef de la direction, Emilio B. Imbriglio.

Huit éléments essentiels à exploiter pour la relance

« La nouvelle réalité dans laquelle toutes les entreprises se retrouvent maintenant requiert encore plus de souplesse et de capacité d'adaptation. Une gestion serrée, organisée et agile sera de mise pour que l'organisation puisse faire face aux imprévus de la relance et s'adapter rapidement », a ajouté l'associé spécialisé en gestion de risques, Vincent Cartier.

À cet égard, comme l'a souligné l'associé en Conseil en management, Pierre Fortin, « le monde aura changé en quelques semaines. Les besoins d'hier ne seront plus les mêmes et les comportements des consommateurs auront évolué. C'est pourquoi Raymond Chabot Grant Thornton a développé une offre d'accompagnement sur huit enjeux incontournables afin que les organisations puissent redéfinir leurs modèles d'affaires pour mieux rebondir et pour maintenir le cap ».

Les huit éléments essentiels suivants sont traités selon une approche personnalisée et adaptée aux besoins des entreprises :

gestion de liquidités et solvabilité accompagnement des gestionnaires et des ressources humaines stabilisation et amélioration des revenus gestion des approvisionnements et des opérations surveillance des résultats et adaptation planification et gestion des risques transformation numérique et cybersécurité relations avec les parties prenantes

« Plusieurs façons de faire, entre autres au niveau opérationnel et des approvisionnements, devront être redéfinies par les organisations. Le modèle de nombreuses entreprises, notamment au chapitre de la transformation numérique, devra être revu par cycle suivant l'évolution de la situation. L'adaptabilité devient plus que nécessaire. Elle se révèle maintenant une composante vitale pour des entreprises fortes, performantes et compétitives », a soulevé l'associée en Conseil en management, Nancy Jalbert.

Pour un aperçu du soutien offert par le programme Solutions PME de Raymond Chabot Grant Thornton, un webinaire est présenté le 23 avril à 10 h 30. Pour vous inscrire, cliquez ici.

Les entreprises peuvent bénéficier de Solutions PME par un financement obtenu dans le cadre du Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) du gouvernement du Québec, si elles satisfont aux conditions d'admissibilité.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2?800 professionnels, dont quelque 200 associés, répartis dans plus de 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton LLP, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 140 pays et comptons plus de 56?000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

