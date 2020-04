L'expertise scientifique d'ESI Group de nouveau récompensée





ESI Group, acteur mondial de la simulation numérique et du prototypage virtuel pour les industriels, annonce que le docteur Ruben Ibanez, chercheur au sein de la chaire ESI Group ? Arts et Métiers (ENSAM) CREATE- ID et membre du département scientifique d'ESI Group, a décroché le prix de meilleure thèse de doctorat en mécanique numérique (« computational mechanics »), tant en France qu'en Espagne.

Ces récompenses, rares, témoignent du talent et de l'excellence du chercheur, tout comme celles des recherches conduites. Ces dernières s'inscrivent dans le développement du paradigme hybride combinant modèles basés sur la physique enrichis par le biais de ceux basés sur les données ; les premiers rendant à leur tour les données plus « smart ».

Sous la direction du professeur Francisco Chinesta, Directeur du département scientifique et Président du comité scientifique d'ESI Group, du professeur Antonio Huerta, professeur à l'Université de Barcelone, membre du comité scientifique d'ESI Group, encadré également par les Docteurs Emmanuelle Abisset-Chavanne et Jean-Louis Duval, Ruben Ibanez a été distingué pour ses travaux sur les algorithmes de réduction de modèle basés sur la PGD (Proper Generalized Decomposition) et sur les techniques d'intelligence artificielle, tous deux au coeur du concept du jumeau hybride introduit par ESI (Hybrid Twintm), permettant de transformer la simulation en outil clé de prise de décision et de performance industrielle, incluant une maintenance prédictive et paramétrable en temps réel.

Les jumeaux hybrides résultants suivent ainsi l'évolution du produit dans son environnement, en temps réel et offrent la possibilité de prédire précisément son comportement dans le temps. Plébiscité par les industriels, ce jumeau hybride permet, par exemple, la diminution des coûts de maintenance et de surveillance pour un parc d'éoliennes est en moyenne de 30 %. Dans un autre secteur, il permet de réduire le temps d'arrêt de vol et de maintenance des hélicoptères.

« Nous sommes fiers de voir les travaux de Ruben récompensés. Nous avons à coeur de nous entourer des esprits scientifiques les plus brillants pour faire avancer la technologie et décupler les potentiels de la simulation. L'apport de valeur pour les clients industriels du groupe est au coeur de tous nos projets », déclare le Professeur Francisco Chinesta : « L'obtention de ce double prix pour cette thèse est un immense gage de reconnaissance pour les équipes d'ESI qui travaillent au quotidien pour améliorer le paradigme hybride modèle-donnée, matérialisé dans le concept du jumeau hybride (Hybrid TwinTM). »

À propos d'ESI Group

Crée en 1973, ESI Group est un acteur leader des solutions de Prototypage Virtuel et un partenaire majeur dans l'accompagnement de la transformation industrielle. Grâce à un savoir-faire unique dans le domaine de la physique des matériaux, la société a développé et perfectionné, au cours des 45 dernières années, une maitrise pointue des solutions de simulation numérique.

Cherchant à dépasser la conception traditionnelle de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), ESI a développé une approche globale/holistique centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, au-delà de leur développement, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycletm) : de la conception, à la fabrication jusqu'à l'utilisation.

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. Son chiffre d'affaires en 2019 s'est élevé à 146M?. ESI a son siège social en France et est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.esi-group.com/fr.

A propos du prototypage virtuel

Vers une nouvelle économie centrée sur l'usage, la transformation du secteur industriel est une réalité mondiale contraignant l'ensemble de ses acteurs ; entre raccourcissement des délais de production et de commercialisation, intensification concurrentielle, pression sur les coûts, ou encore disruptions réglementaires, sécuritaires et environnementales. L'enjeu pour les industriels est de taille : innover et se transformer en maintenant et améliorant leurs niveaux de croissance et de rentabilité.

Face aux bouleversements opérationnels actuels profonds impactant les industriels de tous secteurs, le prototypage virtuel s'impose comme la solution de référence leur permettant de supprimer essais physiques et prototypes réels. Les bénéfices des solutions de simulation du groupe offrent un gain opérationnel et économique significatifs. Au-delà de la performance des industriels sur leur méthodologie de production, ESI adresse désormais la performance de leurs produits tout au long de leur cycle de vie, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives en maintenance prédictive.

Communiqué envoyé le 22 avril 2020 à 13:10 et diffusé par :