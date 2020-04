Paysafe obtient le statut d'entreprise CarbonNeutral®





Alors que le Jour de la Terre célèbre son 50e anniversaire¹, Paysafe, une plateforme de paiements spécialisée de premier plan, a marqué le jour en annonçant son statut récemment atteint d'entreprise neutre en carbone. Cette étape majeure s'intègre dans son engagement continu envers l'environnement, un programme clé dans son approche globale de la responsabilité de l'entreprise, qui a été accéléré l'année dernière lorsque le PDG, Philip McHugh, a rejoint l'entreprise.

La certification « carbon neutral » (neutre en carbone) de Paysafe a été antidatée pour couvrir son empreinte carbone en 2019 et en 2020 et atteinte suite à un vaste processus de collecte de données et de vérification par des tiers. L'impact de son empreinte carbone sur les deux ans a été par la suite compensée par le financement de plusieurs projets de développement durable dans les pays en voie de développement. Pour réaliser l'évaluation indépendante et identifier les projets appropriés, Paysafe s'est associée à Natural Capital Partners, un leader dans ce domaine et partenaire de plusieurs entreprises de premier ordre, dont Microsoft et Sky.

Paysafe s'est engagé auprès de trois projets de développement durable regroupant la filtration des eaux et l'amélioration des fours au Guatemala, le reboisement communautaire en Afrique de l'Est et le développement des énergies renouvelables grâce à l'énergie éolienne dans l'ouest de l'Inde.

Au-delà de son soutien à des projets de compensation carbone dans les pays en voie de développement, Paysafe travaille également avec des employés ambassadeurs afin d'identifier les initiatives en cours visant à réduire et compenser son empreinte carbone en plus de la réduction des émissions générée par la soudaine diminution des déplacements professionnels due à la crise actuelle du COVID-19.

Tout en commentant l'accréditation, Philip McHugh, PDG de Paysafe, a déclaré : « Atteindre la neutralité carbone faisait partie de notre programme environnemental et marque une étape cruciale pour nous, tout comme notre approche globale de la responsabilité d'entreprise et la façon d'opérer comme il se doit. Nous avons entrepris de franchir cette étape il y a plusieurs mois et je suis très fier de l'annoncer aujourd'hui le Jour de la Terre alors que le monde entier évoque l'importance de l'action climatique. »

McHugh a ajouté : « Compte tenu de la crise actuelle du COVID-19 et comme de nombreuses autres entreprises internationales, notre empreinte carbone a considérablement diminué du jour au lendemain. Cependant, nous compenserons toujours au plus haut niveau de l'empreinte carbone 2020 auquel nous nous sommes engagés avant le confinement. C'est la bonne chose à faire et ce n'est qu'une question de temps avant que les mouvements internationaux ne recommencent. Nous devons tenir compte de la perspective à long terme du monde dans lequel nous vivons. »

Rebecca Fay, directrice du marketing chez Natural Capital Partners, a ajouté : « Nous sommes très heureux de collaborer avec Paysafe au moment où elle obtient le statut si important d'entreprise neutre en carbone. Alors que la pandémie domine à juste titre les pensées de tous, la nécessité d'une action climatique n'a pas diminué. Nous espérons que d'autres sociétés suivront l'exemple donné par des entreprises comme Paysafe afin d'adopter des pratiques environnementalement responsables et de contribuer à la transformation d'une économie à faible émission de carbone. »

À propos de Paysafe

Paysafe Group (Paysafe) est une plateforme de paiement spécialisée de premier plan. Son objectif principal est de permettre aux entreprises et aux consommateurs de se connecter et d'effectuer des transactions en toute simplicité grâce à des capacités de pointe en matière de traitement des paiements, de portefeuille numérique, d'émission de cartes et de solutions de paiement en ligne.

Avec plus de 20 ans d'expérience de paiement en ligne, un volume transactionnel annualisé de plus de 85 milliards de dollars US et approximativement 3 000 employés répartis dans plus de 12 sites à l'international, Paysafe relie les entreprises et les consommateurs à travers 200 différents types de paiement et plus de 40 devises dans le monde entier.

Livrées à travers une plateforme intégrée, les solutions Paysafe s'orientent vers les transactions initiées via mobiles, l'analyse en temps réel et la convergence entre les paiements physiques et ceux en ligne.

Rendez-nous visite sur www.paysafe.com.

À propos de Natural Capital Partners

Avec plus de 300 clients dans 34 pays, dont Microsoft, MetLife, Logitech, PwC, Sky et Ørsted, Natural Capital Partners s'appuie sur la puissance des entreprises pour créer un monde plus durable. Grâce à un réseau mondial de projets, l'entreprise propose des solutions de la plus haute qualité qui permettent un réel changement comme la réduction des émissions de carbone, la production d'énergie renouvelable, le renforcement de la résilience dans les chaînes d'approvisionnement, la conservation et la restauration des forêts et de la biodiversité, ainsi que l'amélioration de la santé et des moyens de subsistance.

Natural Capital Partners a été fondée en 1997 et dispose d'équipes aux États-Unis, en Europe et en Amérique centrale. Au cours des 9 dernières années, elle a été reconnue par le magazine Environmental Finance comme Best Offset Retailer.

Natural Capital Partners a élaboré et gère le protocole Carbon Neutral. Il s'agissait, en 2002, des premières directives précises permettant aux entreprises d'atteindre la neutralité carbone. Chaque année depuis lors, Natural Capital Partners poursuit son engagement à fournir un cadre solide pour le développement d'activités claires, transparentes et de haute qualité contribuant à la neutralité carbone. Le protocole est actualisé chaque année avec la contribution d'un conseil consultatif de spécialistes externes afin de s'assurer qu'il reflète les dernières et meilleures pratiques industrielles et scientifiques.

¹À propos du Jour de la Terre 2020

Le thème du Jour de la Terre 2020 est l'action pour le climat. Le défi conséquent, mais aussi les nombreuses occasions d'agir sur le changement climatique ont fait de cette problématique le sujet le plus urgent du 50e anniversaire.

Le changement climatique représente le défi le plus important pour l'avenir de l'humanité et les systèmes indispensables à la vie grâce auxquels notre planète est habitable.

