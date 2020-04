Taulia se retrouve sur la liste de fournisseurs "50 to Know" de Spend Matters pour 2020





Spend Matters a révélé que Taulia figurait sur sa liste des 50 fournisseurs d'approvisionnement à connaître ("50 Procurement Providers to Know") pour 2020. La liste distingue des entreprises qui sont des leaders chevronnés dans le domaine de l'approvisionnement et de la chaîne logistique et qui continuent d'innover et d'offrir de nouveaux services et solutions technologiques à leurs clients. Taulia figure sur la liste de fournisseurs "50 to Know" depuis 2015, démontrant ainsi son engagement fort en faveur de l'innovation technologique et de la réussite de ses clients.

« Nous sommes enchantés d'être l'un des 50 fournisseurs d'approvisionnement à connaître de Spend Matters. Nous continuons de chercher de nouveaux moyens pour aider nos clients à tirer le maximum de nos solutions de fonds de roulement et, à mesure que le marché évolue, nous développons sans cesse des solutions pour aider nos clients à libérer la trésorerie piégée et alimenter leurs chaînes d'approvisionnement », a déclaré Brady Cale, le directeur de la technologie.

Pour être admissibles à cette liste, les fournisseurs doivent avoir un référencement Spend Matters Almanac actif, avoir une présence forte en Europe et en Amérique du Nord et être focalisés, sur le plan commercial, sur les grandes entreprises du secteur privé. Les analystes de Spend Matters passent par de multiples cycles du débat, examinant quelles sont les sociétés qui ont obtenu des résultats positifs dans des domaines comme l'innovation, la présence sur le marché, les compétences technologiques et la livraison de solutions. Les analystes de Spend Matters se penchent également sur la liste de fournisseurs "50 to Know" de l'année précédente et examinent quelles sociétés continuent de satisfaire à leurs recommandations.

Note à l'attention des rédacteurs : Taulia est un fournisseur de premier plan de solutions de fonds de roulement, dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Grâce à l'association unique de sa plateforme technologique, de ses collaborateurs et de ses processus, Taulia aide les entreprises à accéder à la valeur que recèle leur chaîne logistique, en passant de pratiques de gestion des fonds de roulement inefficaces et souvent manuelles à des stratégies d'optimisation des fonds de roulement basées sur la technologie. La vision de Taulia consiste à créer un monde dans lequel chaque entreprise peut prospérer en permettant aux acheteurs et aux fournisseurs de choisir quand ils payent et sont payés. Un réseau de 2 millions d'entreprises utilise la technologie de Taulia, qui traite plus de 500 milliards de dollars chaque année. Certaines des plus grandes entreprises internationales, dont Airbus, AstraZeneca, Dairy Farmers of America, Pfizer et Vodafone, font confiance à Taulia.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 avril 2020 à 12:45 et diffusé par :