Teleperformance fournit une assistance mondiale sur le Covid-19 et des services essentiels





Teleperformance (Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales intégrées, a annoncé aujourd'hui qu'il délivrait une large gamme de services essentiels d'assistance à distance pour aider les gouvernements dans leur lutte contre le Covid-19 partout dans le monde. Les services offerts dans le secteur public comprennent les services d'information et d'assistance aux particuliers aux niveaux local, régional et national dans 13 pays.

Parallèlement aux hotlines Covid-19, Teleperformance continue de fournir une grande variété de services essentiels dans 80 pays et couvrant 160 marchés.

Fort de son implantation mondiale et de son agilité dans tous les environnements, Teleperformance est en mesure de répondre rapidement aux situations d'urgence rencontrées par les gouvernements, avec la mise en place de solutions de back-office et de service d'assistance en quelques heures ou plusieurs jours en fonction des besoins.

Les 13 pays soutenus par Teleperformance dans la gestion de leurs hotlines Covid-19 sont la Colombie, le Salvador, la France, la Grèce, l'Inde, l'Italie, le Liban, Madagascar, la Russie, Singapour, la Tunisie, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni.

À titre d'exemples :

En France, Teleperformance gère la ligne d'assistance gratuite du gouvernement pour répondre à toute question sur le Covid-19 sur l'ensemble du territoire. Ce service fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et répond également aux personnes malentendantes et malvoyantes grâce à des fonctionnalités spécifiques. Environ 500 professionnels travaillant à domicile informent les citoyens sur le Covid-19 : les causes, les symptômes et les moyens d'éviter toute contamination en suivant les règles de sécurité sanitaire et de confinement mises en place par le gouvernement.

Yannis Tourcomanis, président de Teleperformance CEMEA, a déclaré : « Depuis de nombreuses années, Teleperformance a l'honneur d'aider les communautés où nous vivons et travaillons dans la gestion des services publics et autres services essentiels à travers l'Europe continentale, le Moyen-Orient et l'Afrique. Nous mobilisons toute notre capacité de formations en ligne et d'autres technologies pour mettre rapidement en place des services vitaux d'information et ce, dans certains cas, en quelques heures seulement. Les programmes peuvent parfois être multilingues et inclure des solutions adaptées aux personnes malvoyantes et malentendantes. Les informations essentielles à délivrer peuvent évoluer rapidement dans des situations de crise comme celle du Covid-19. Nous communiquons alors fréquemment avec les autorités compétentes pour garantir à nos collaborateurs et donc aux citoyens les informations les plus actualisées possible. »

En Italie, pays particulièrement touché par la pandémie de Covid-19, Teleperformance a été rapidement mobilisé par l'Agence de protection civile de Tarente pour fournir aux habitants de la région des informations sur la livraison à domicile de nourriture et de médicaments et sur la mise en place de bons d'achat. Ce service était particulièrement crucial compte tenu des fermetures imposées, de la quarantaine et de l'évolution rapide de la situation.

Gabriella Ficocelli, conseillère municipale de Tarente en charge des services sociaux, a déclaré : « Teleperformance a été capable de mettre en place en trois jours notre plus grand projet en matière d'information de la population à Tarente. Nous avons vraiment apprécié leur réactivité et leur engagement total pour offrir un soutien vital à nos citoyens dans un moment critique. »

En Colombie, Teleperformance a été publiquement reconnu par la ville de Medellin pour avoir soutenu de son propre chef une initiative caritative visant à aider les citoyens les plus vulnérables à faire face à la pandémie. Daniel Quintero, maire de Medellin, a remercié ouvertement Teleperformance « pour sa collaboration à travers ses recommandations et l'accueil téléphonique des citoyens souhaitant faire un don à la municipalité dans le cadre du programme "Fondo Abrazando con Amor" (fonds Embrasser avec amour). » Des chanteurs, des comédiens et même des cyclistes ont participé à cet événement, qui a démontré un grand esprit de solidarité. Cette campagne a permis de collecter plus de 100 000 colis alimentaires et environ 13 milliards de pesos colombiens (soit plus de 3 millions d'euros) au total.

Daniel Julien, président-directeur général de Teleperformance, résume : « Le monde entier est engagé dans une lutte historique contre cette terrible pandémie. Nous sommes très fiers de nos employés qui se sont engagés à maintenir de nombreux services essentiels partout dans le monde. Nous sommes vraiment honorés de la confiance que les gouvernements et l'ensemble des autorités publiques ont placée en nous pour apporter une aide cruciale à leurs citoyens. Nous sommes pleinement engagés et prêts à réagir avec précision et rapidité afin d'aider l'ensemble des acteurs dans le monde entier à surmonter cette crise inédite. Notre priorité absolue reste la santé et la sécurité de nos employés, ainsi que le soutien à l'ensemble des communautés dans lesquelles nous opérons partout dans le monde. »

