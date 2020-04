Le MAC agit pour soutenir le milieu de l'art québécois





MONTRÉAL, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - Particulièrement préoccupés par la précarité des artistes visuels au Québec, ainsi que de leurs collaborateurs qui subissent de plein fouet les conséquences économiques de la crise de la COVID-19, le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) et la Fondation du MAC lancent un mouvement collectif et posent un ensemble de gestes significatifs, afin de soutenir l'écosystème artistique québécois.

Des gestes de soutien concrets

D'abord, le MAC a choisi cette année de consacrer la totalité (100%) de son budget d'acquisition à l'achat d'oeuvres d'artistes établis et actifs au Québec. En ciblant ainsi les priorités d'acquisitions de sa collection en 2020, le Musée souhaite s'impliquer positivement et soutenir de manière concrète les artistes qui font le choix de créer au Québec.

Par ailleurs, conscients des besoins immenses dans le secteur des arts visuels, le MAC et sa Fondation se mettent au défi de doubler le budget d'acquisition du Musée pour l'année 2020, fixé à 300 000 $.

Pour atteindre cet objectif, la Fondation du MAC lance une campagne de financement ciblée pour l'acquisition d'oeuvres d'artistes établis et actifs au Québec et sollicite notamment le soutien et la générosité des grands partenaires du Musée, des collectionneurs et du public. Tous les dons recueillis dans cette campagne serviront directement à acquérir des oeuvres d'artistes d'ici.

Enfin, reconnaissant l'urgence d'agir et l'importance de soutenir les artistes, le MAC participe à l'appel collectif de sa Fondation en bonifiant immédiatement son budget d'acquisition de 50 000 $.

Une rencontre du Comité consultatif des acquisitions du MAC se tiendra d'ailleurs dès le mois de juin, afin d'injecter rapidement des fonds dans l'écosystème local.

« Le MAC est une institution incontournable du milieu des arts visuels au Québec et à ce titre, nous devions agir pour soutenir notre communauté en étant à l'écoute de ce qui se passe et en respectant notre mission et notre mandat », indique John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC. « En bonifiant le budget d'acquisition du Musée, nous voulons souligner l'importance du travail des artistes contemporains d'ici et de leurs collaborateurs, et contribuer à leur redonner espoir et confiance », ajoute?t?il.

« Il était urgent pour nous à la Fondation du MAC de développer un projet philanthropique pertinent et cohérent en ces temps de grande précarité. Bonifier le budget d'acquisition du Musée grâce à une campagne de financement nous est apparu comme le geste le plus évident et le plus concret pour soutenir positivement les artistes et les galeristes d'ici. Nous nous donnons l'objectif de rallier des partenaires financiers à la cause et nous invitons l'ensemble de nos visiteurs, membres et amateurs d'arts et de culture à poser un geste. L'idée est de fédérer pour avoir le plus grand impact. Chaque geste compte », déclare Anne-Marie Barnard, directrice générale de la Fondation du MAC.

La collection du MAC : l'héritage social de tous les Québécoises et les Québécois

La collection du Musée d'art contemporain de Montréal est un bien public. Avec plus de 8000 oeuvres à son actif, cette collection nationale constitue un héritage social, un tableau vivant de la création contemporaine.

Une collection qui témoigne de notre époque

Née de la vision d'une communauté déterminée à exposer et acquérir l'art actuel de chaque époque, la collection doit conséquemment témoigner des profondes et subites transformations que nous vivons. Les événements actuels et les défis de notre époque sont des sources d'inspiration dans les ateliers d'artistes, et les oeuvres qui en émanent doivent continuer à trouver leur public.

Processus et démarche d'acquisition

La démarche d'acquisition du Musée est guidée par sa Politique de gestion des collections et suit les recommandations du Comité consultatif de la collection. La collection du Musée représente en priorité les nouvelles productions développées par les artistes émergents, les réalisations des artistes québécois les plus marquants, en considérant leur impact et leur rayonnement, et les oeuvres d'artistes faisant partie de la programmation des expositions du Musée. La collection du MAC consolide la représentation des artistes d'origine autochtone ainsi que des artistes provenant de la diversité culturelle du Québec et respecte la parité des genres.

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est une société d'État subventionnée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et il bénéficie de la participation financière du gouvernement du Canada et du Conseil des arts du Canada.

Musée d'art contemporain de Montréal

Situé au coeur du Quartier des spectacles, le Musée d'art contemporain de Montréal fait vibrer l'art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, le MAC assure, depuis plus de cinquante ans, la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs oeuvres et un public toujours plus vaste ; lieu de découvertes, le Musée propose aux visiteurs des expériences sans cesse renouvelées, souvent inattendues et saisissantes. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels - pertinents et marquants - qui sont des témoins privilégiés de notre société, de même que des expositions d'oeuvres puisées dans la riche collection permanente qu'abrite l'institution. Ici, toutes les formes d'expression sont possibles : oeuvres numériques et sonores, installations, peintures, sculptures, oeuvres immatérielles et autres. Offrant un éventail d'activités éducatives qui familiarisent le grand public avec l'art contemporain, le MAC est aussi l'instigateur de performances artistiques uniques et d'événements festifs. Voilà une fenêtre ouverte sur mille expressions d'avant-garde qui font rayonner l'art dans la ville et dans le monde. www.macm.org

SOURCE Musée d'art contemporain de Montréal

Communiqué envoyé le 22 avril 2020 à 12:35 et diffusé par :