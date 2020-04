Les cliniques juridiques en droit de la famille gratuites de Justice Pro Bono maintenant offertes en visioconférence





MONTRÉAL, le 22 avril 2020 /CNW Telbec/ - En cette période de pandémie, Justice Pro Bono continue de mobiliser avocat(e)s et intervenant(e)s psychosociaux bénévoles dans le cadre de ses cliniques juridiques en droit de la famille, appelées Porte 33 en référence à l'article 33 du Code civil du Québec relatif aux droits et intérêts de l'enfant, afin de continuer à répondre aux questions des parents qui se séparent.

Les rencontres, dorénavant en ligne, offrent aux parents à l'aube d'une séparation l'occasion de rencontrer un(e) avocat(e) ou notaire bénévole ainsi qu'un(e) intervenant(e) d'une Maison de la famille pendant une visioconférence gratuite d'une durée de 45 minutes, afin d'obtenir des réponses à leurs questions juridiques et psychosociales.

Les rencontres sont ouvertes à toute personne qui vit, a vécu, ou envisage vivre une séparation. La formule est simple : les personnes intéressées répondent au formulaire en ligne, puis Justice Pro Bono leur assignera une date et une heure de consultation gratuite, selon leurs disponibilités.

Le parent qui consulte pourra obtenir de précieuses informations concernant :

Le droit de la famille et le processus judiciaire*

Les ressources disponibles pour lui-même et sa famille

Les façons d ' accompagner sa famille dans la séparation

* Notez que l ' avocat-e ou le/la notaire ne donnera aucun avis juridique.

Pour prendre rendez-vous, il suffit de compléter le formulaire en ligne : https://forms.gle/ruZa2ibnLEjpYKfH6, également accessible via la page du site de Justice Pro Bono : http://justiceprobono.ca/porte33.

Dans l'attente d'une rencontre, le livre électronique Porte 33 peut être téléchargé gratuitement à la même adresse.

À propos de Justice Pro Bono et de Porte 33

Justice Pro Bono est un organisme à but non lucratif, créé en 2008 à l'initiative du Barreau du Québec, dont la mission est de mobiliser la communauté juridique à donner expertise et temps au bénéfice des individus et des OBNL québécois n'ayant pas les ressources nécessaires pour accéder à des services juridiques. Porte 33 a été créé en 2018 par Justice Pro Bono et en raison de son impact positif, la Chambre des notaires a décidé de parrainer l'édition 2019-2020. www.justiceprobono.ca

