Traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon - Lancement de trois appels d'offres

La Société des traversiers du Québec (STQ) poursuit ses analyses en vue d'une intégration possible du NM Saaremaa 1 à la traverse de Rivière-du-Loup-Saint-Siméon. Trois appels d'offres pour des études seront lancés au cours des prochains jours pour...

Subaru Canada, Inc. (SCI), honoré dans trois grandes catégories dans le cadre des prix Image de marque 2020 de Kelley Blue Book, reçoit les prix Meilleure marque toutes catégories, Marque qui inspire le plus confiance et Meilleure marque de...