Subaru, Meilleure marque toutes catégories et marque qui inspire le plus confiance : prix « image de marque 2020 » de Kelley Blue Book





Subaru nommé Meilleure marque toutes catégories, Marque qui inspire le plus confiance et Meilleure marque de performance

La Marque obtient la moyenne la plus élevée parmi toutes les marques grand public

MISISSAUGA, ON, le 22 avril 2020 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI), honoré dans trois grandes catégories dans le cadre des prix Image de marque 2020 de Kelley Blue Book, reçoit les prix Meilleure marque toutes catégories, Marque qui inspire le plus confiance et Meilleure marque de performance. Subaru est fier d'accepter le prix Marque qui inspire le plus confiance pour une sixième année consécutive, ainsi que les prix Meilleure marque toutes catégories pour une troisième fois et Meilleure marque de performance pour une quatrième fois.

Subaru a obtenu la moyenne la plus élevée parmi les marques grand public, ce qui lui a valu le prix Meilleure marque toutes catégories, en plus de recevoir les prix Marque qui inspire le plus confiance et Meilleure marque de performance. Selon Kelley Blue Book, les consommateurs ont choisi Subaru pour la réputation de ses modèles qui se distinguent par leur sécurité, leur habitabilité et leur rendement énergétique remarquables, ainsi que par leur caractère utilitaire, leur excellente performance et leur prix abordable.

« Les propriétaires de Subaru peuvent compter sur la sécurité et la fiabilité de leur véhicule, mais aussi sur l'engagement de Subaru à toujours bien les servir », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru. « Ce prix reconnaît les valeurs de confiance, de fidélité et de performances que prône Subaru. »

Les prix Image de marque décernés par Kelley Blue Book récompensent les constructeurs qui réussissent à créer des atouts qui suscitent l'enthousiasme des acheteurs de véhicules neufs. Les gagnants sont choisis en fonction des résultats du sondage Brand Watch mené par Kelley Blue Book auprès de plus de 12 000 acheteurs de véhicules neufs aux États-Unis (kbb.com). Ce sondage annuel en ligne porte sur la perception des consommateurs à l'égard des marques et des modèles. Très complet, le sondage offre un aperçu de la façon dont les consommateurs perçoivent certains facteurs importants qui influencent leur décision d'achat et permet de mesurer les connaissances des consommateurs et leur fidélité envers une marque/un modèle.



Pour en savoir plus sur les prix Image de marque 2020 de Kelley Blue Book, visitez https://www.kbb.com/articles/awards/brand-image-awards/.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

