Morneau Shepell lance AvaFinance(MC) pour favoriser la santé financière des Canadiens durant la COVID-19





Les Canadiens peuvent désormais bénéficier de conseils financiers personnalisés de la part d'une assistante virtuelle automatisée accessible en tout temps

TORONTO, le 22 avril 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Morneau Shepell, le principal fournisseur de services de mieux-être global, de santé mentale et de santé mentale numérique au Canada, a lancé AvaFinanceMC, un élargissement d'AvaMC, l'assistante en RH automatisée et intelligente de l'entreprise. En ayant recours à AvaFinanceMC, les Canadiens pourront obtenir des recommandations personnalisées afin de surmonter des difficultés financières causées par la COVID-19.

AvaFinanceMC a été élaboré en réponse directe aux préoccupations financières les plus importantes vécues par les Canadiens actuellement. L'Indice de santé mentaleMC de Morneau Shepell révèle que la principale inquiétude qui influe sur la santé mentale des Canadiens durant la COVID-19 est liée aux conséquences financières de la pandémie (55 pour cent). En comparaison, 33 pour cent des répondants ont indiqué que leur principale inquiétude était l'incertitude entourant l'incidence du virus sur leur famille.

En tirant parti de l'intelligence artificielle (IA), AvaFinanceMC répond aux besoins financiers des utilisateurs et offre des conseils sur la façon de gérer les problèmes qui découlent de la COVID?19, notamment les répercussions de la pandémie sur la famille ou les finances des propriétaires de petite entreprise, les pertes d'emploi temporaires ou permanentes, la planification de la retraite et la gestion des dettes et du crédit.

« Aujourd'hui, la situation financière à laquelle de nombreux Canadiens font face est marquée par l'incertitude. Représentant déjà un sujet de préoccupation important avant la pandémie, l'inquiétude liée aux finances a pris de l'ampleur et risque aussi de nuire à la santé physique et mentale des gens, souligne Paula Allen, première vice-présidente, Recherche, analytique et innovation. Les Canadiens font preuve de résilience et ressortiront de cette épreuve encore plus forts, à condition qu'ils aient les bons outils. Nous sommes déterminés à fournir l'orientation financière et le soutien dont les Canadiens ont besoin pour améliorer leur santé financière, durant la pandémie et au cours des années à venir. »

AvaFinanceMC est un outil offert aux Canadiens par l'entremise des employeurs. Cette solution procure une expérience utilisateur sur mesure grâce à des recommandations immédiates et personnalisées. AvaFinanceMC est conçu de manière à cerner les préoccupations uniques de chacun des utilisateurs et à leur fournir des ressources ciblées qui répondront le mieux à leurs besoins, y compris des ressources en santé mentale pour gérer le stress financier.

Pour en apprendre davantage sur AvaFinanceMC, consultez le site : morneaushepell.com

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite ainsi que les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site morneaushepell.com.

