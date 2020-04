La Fédération de la police nationale demande votre participation à la journée « Portez du rouge » de la GRC #WearRedFriday





OTTAWA, 22 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération de la police nationale (FPN), en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC), organise des événements pour une journée de deuil à la suite de la perte tragique de la gendarme Heidi Stevenson et des nombreuses autres victimes innocentes tuées en Nouvelle-Écosse le 19 avril.



Les Canadiens d'un océan à l'autre sont invités à porter quelque chose de rouge et à partager des photos, des vidéos et des messages de soutien en ligne en utilisant le mot-clic #WearRedFriday ce vendredi 24 avril.

« Il s'agit d'un événement tragique inimaginable qui souligne le risque très réel auquel les membres de la GRC sont confrontés lorsqu'ils se rendent au travail tous les jours pour protéger nos collectivités », a déclaré Brian Sauvé, président de la Fédération de la police nationale. « Nous espérons que ce petit geste aidera à unir les Canadiens dans une démonstration de soutien à la GRC et aux familles de toutes les victimes de cet événement tragique. »

La FPN et la GRC organisent actuellement de petits événements commémoratifs avec les membres conformément aux pratiques exemplaires en matière d'éloignement physique dans les collectivités du pays afin de pleurer la perte de la gendarme vétéran de 23 ans Heidi Stevenson et de toutes les victimes.

« Nous vivons une époque inhabituelle, comme le besoin de distance physique et les restrictions sur les rassemblements rendent plus difficile le rassemblement et le deuil en tant que nation », a ajouté Sauvé. « En des temps meilleurs, nous pourrions nous réunir en grand nombre pour montrer notre reconnaissance, et nous espérons donc qu'en portant du rouge ensemble vendredi, nous pourrons pleurer ces pertes inutiles et montrer à toutes les familles que nous nous pensons à elles. »

À propos de la Fédération de la police nationale :

La Fédération de la police nationale (FPN) a été accréditée pour représenter environ 20 000 membres de la GRC en service au Canada et à l'étranger à l'été 2019, et son conseil d'administration national élu a été confirmé au début de 2020. La FPN est la plus grande organisation de relations de travail de policiers et policières au Canada, la deuxième plus grande en Amérique du Nord et la première association nationale indépendante à représenter les membres de la GRC.

La FPN se concentrera sur l'amélioration de la sécurité publique au Canada en négociant la toute première convention collective pour les agents de la GRC, et sur l'augmentation des ressources, de l'équipement, de la formation et du soutien pour nos membres qui sont sous-financés depuis trop longtemps. L'amélioration des ressources et du soutien de la GRC renforcera la sécurité et la qualité de vie dans les communautés que nous servons, grandes et petites, partout au Canada.

