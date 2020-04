Les chercheurs chinois se lancent dans une course contre le coronavirus





Dès le début de l'épidémie de COVID-19, les chercheurs chinois se sont lancés dans une course contre la montre pour retracer l'origine et l'itinéraire de la transmission du virus, ainsi que pour mettre au point des réactifs pour les tests.

Le 31 décembre 2019, des chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan, administré par l'Académie chinoise des sciences, ont été chargés de la tâche urgente de procéder au séquençage du génome complet à partir d'échantillons envoyés par l'hôpital Jinyintan de Wuhan, qui contenaient peut-être des agents pathogènes inconnus. En déployant ses efforts sans relâche, l'Institut a réussi à accomplir la mission en moins d'une semaine pour la conclure le 2 janvier 2020, et les équipes ont partagé avec le monde entier la séquence génique complète du COVID-19, s'attirant ainsi la reconnaissance internationale pour leur « rapidité chinoise ».

Une équipe de recherche de l'université de technologie chimique de Pékin a également travaillé 24 heures sur 24 pour retrouver l'origine du virus. Certains membres de l'équipe sont même restés dans le laboratoire la veille du Nouvel An lunaire.

Les chercheurs ont redoublé d'efforts pour effectuer un alignement de séquence en se basant sur la séquence complète du gène COVID-19 et pour rechercher l'homologie dans la base de données. Ensuite, ils prévoient de mener des enquêtes épidémiologiques et de rechercher l'origine du virus en utilisant l'intelligence artificielle et les Big data pour améliorer la précision et l'efficacité du dépistage.

Toujours au début de l'épidémie, les Instituts nationaux de contrôle des aliments et des médicaments, l'Institut de virologie de Wuhan et l'Institut de biologie des agents pathogènes administré par l'Académie chinoise des sciences médicales ont été parmi les premiers à rechercher et à mettre au point des produits de détection du coronavirus. Grâce à leur travail acharné, deux types de kits de tests à base d'acide nucléique ont été mis au point par plusieurs méthodes technologiques utilisant la réaction de polymérisation en chaîne avec fluorescence et les technologies de séquençage par teminateur réversible.

Le 8 février 2020, un autre programme d'urgence a été lancé pour améliorer la technologie et les produits de test rapide pour les tests d'acide nucléique, d'antigènes et d'anticorps afin de permettre un dépistage sur place et un diagnostic rapide chez les patients suspects et les contacts proches des patients infectés.

La publication de ces prouesses scientifiques en temps opportun a beaucoup atténué la panique qui régnait au début de l'épidémie et a fourni une base scientifique qui facilite la reprise actuelle de la production et du travail.

